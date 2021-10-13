壓制未戴口罩男獲不起訴 黃偉哲：見義勇為也要注意安全

今年6月間，台南發生張姓婦女因制止外出跑步未帶口罩的蔡姓男子，反被告妨害自由，案經台南地方檢察署偵查終結並做出不起訴處分，台南市長黃偉哲對此偵查結果表示肯定。（記者洪瑞琴攝）

2021/10/13 18:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年6月間發生張姓婦女因制止外出跑步未帶口罩的蔡姓男子，反被告涉嫌妨害自由，案經台南地方檢察署偵查終結並做出不起訴處分。對此結果，市長黃偉哲表示肯定，並感謝張女為維護公益，努力維持防疫所作的努力，同時也呼籲民眾，見義勇為時，應注意安全避免影響自身權益。

黃偉哲認為，張女出於防疫目的，動機良善，但是不慎觸法，應該予以協助，所以第一時間即指示法制處了解相關案情，提供法律上協助。

市府法制處表示，全案經台南地方檢察署不起訴處分，判斷理由認蔡男當日確實形式上違反疫情三級警戒規定，遭路人提醒後返回接近該路人，一般人皆會感到害怕，而張女為免蔡男危害該路人安全，上前限制行動，等待警察到場，手段與目的並没有違反比例原則，應屬正當防衛行為，所以不罰，值此防疫期間，台南地檢署不起訴處分有強化民眾落實防疫作為的警世作用，值得肯定。

法制處呼籲民眾，現在全國疫情雖趨緩和，警戒已降級，但是疫情尚未全面解除，仍請民眾主動積極配合防疫，將口罩戴好戴滿，除保護自己也保護別人，同時免於因違反防疫措施遭行政機關依傳染病防治法規定裁罰，民眾如果發現違反防疫措施的行為人，儘可能以手機拍照存證或錄影蒐證後，通報衛生或警察機關處理，以免衍生不必要困擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法