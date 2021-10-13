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    評比企業環境永續、安全導航APP 成大生台南數據創新松奪獎

    「2021台南數據創新松」競賽，成大團隊「One Blockchain Piece」，以「永續生活之區塊鏈 ESG 等級計算平台」獲「未來永續獎」（記者劉婉君攝）

    「2021台南數據創新松」競賽，成大團隊「One Blockchain Piece」，以「永續生活之區塊鏈 ESG 等級計算平台」獲「未來永續獎」（記者劉婉君攝）

    2021/10/13 18:38

    〔記者劉婉君／台南報導〕促進多元數據與在地商機結合，經濟部工業局主辦「2021台南數據創新松－民生消費數據疊合應用」競賽，共26隊參賽，成功大學學生組成的團隊以可評比企業環境永續等級的平台，以及強調安全性的導航APP，獲得「未來永續獎」及「企業創新獎」。

    「2021台南數據創新松」由資策會與Rainmaking Innovation執行，國立成功大學未來智慧工場協辦，以民生消費數據為特色，邀請台南晶英酒店、凱鈿行動科技、所長茶葉蛋、AsiaYo、GoSky提供企業內部真實數據資料，加上台南市政府智慧城鄉Open API與成大智慧電表等公開資料，給參賽團隊進行資料疊合分析。

    呂紹民、曾大瑋、郭又宗、李育賢組成的成大團隊「One Blockchain Piece」，以「永續生活之區塊鏈ESG等級計算平台」獲「未來永續獎」，將企業在環境永續議題上的努力成果化為實務化的評比分數，使消費者可以更容易理解，目前也已有示範版本可以呈現給企業。

    由朱振健、陳柏彤、張明真、方瑜瑄、黃健坤等人組成的團隊「易途」，則以同名作品獲得「企業創新獎」，運用政府的路燈設置數據、交通流量、街道活躍程度、樹木等數據，設計以安全性為路線規劃主要考量的導航APP。

    主辦單位今天下午舉行頒獎典禮，成大研究發展基金會執行長謝孫源表示，台灣各行各業都有自己的大數據，政府在開放大數據之外，應更善用這些數據的應用，透過整合及跨域合作的方式，使多元數據可以產生加值效果及商業價值，讓台灣的經濟有不同的發展。

    「2021台南數據創新松」競賽，朱振健、陳柏彤、張明真、方瑜瑄、黃健坤等人組成的團隊以同名作品「易途」獲得「企業創新獎」，團隊成員陳柏彤代表領獎。 （記者劉婉君攝）

    「2021台南數據創新松」競賽，朱振健、陳柏彤、張明真、方瑜瑄、黃健坤等人組成的團隊以同名作品「易途」獲得「企業創新獎」，團隊成員陳柏彤代表領獎。 （記者劉婉君攝）

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