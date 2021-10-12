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    雙十連假湧返鄉、出遊潮 高鐵台南站單日旅運人次5個月來最多

    雙十連假期間，高鐵台南站單日旅運人次超越中秋節。（高鐵台南站提供）

    雙十連假期間，高鐵台南站單日旅運人次超越中秋節。（高鐵台南站提供）

    2021/10/12 23:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕雙十連假期間，高鐵台南站湧現返鄉與出遊的民眾，根據統計，11日當天的旅運量突破3萬人次，創下近5個月來的最多紀錄。

    高鐵台南站從雙十連假前1日開始統計，4天共疏運了將近9.5萬名旅客，直逼6位數，進出的民眾絡繹不絕，疫情趨緩，帶動搭車人潮。

    這期間又以收假的11日旅客最多，根據估算，當天的運量就超過3萬人次，是今年勞動節之後，亦即近5個月來的新高。

    今年的勞動節期間，疫情尚未爆發，單日運量一樣有逾3萬人次的紀錄，這次的雙十連假，也等於是警戒降級以來最多。

    台南仁德知名的奇美博物館、十鼓文創園區等知名景點，在雙十連假時，觀光客不斷湧至，根據公所的觀察，暌違半年不見的遊覽車潮再度出現，場面熱鬧。

    區長黃素美表示，雙十連假造訪轄內景點的民眾，明顯比中秋節還多，應與疫情趨緩有關，且五倍振興券也上路了，可刺激消費，進而帶動出遊。

    歸仁的七甲五街花卉專區，以及龍崎的牛埔農塘、虎形山公園，還有182橋下3D彩繪休閒廣場等景點，雙十連假期間一樣湧現出遊人潮。

    龍崎公所還舉辦輕旅行與食農體驗，推廣轄內的竹編、竹炭等特色產業，區長顏振羽說，報名相當踴躍，有效帶動當地觀光。

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