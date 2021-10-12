曾文水庫想「裝好、裝滿」 上游降雨卻僅個位數

曾文水庫上游累積降雨量僅個位數，入流量並不明顯。（記者吳俊鋒攝）

2021/10/12 22:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕氣象局解除「圓規」颱風的海上警報，外圍環流卻影響台灣，國內規模最大的曾文水庫，因應汛期即將結束，以「蓄存水資源」為操作原則，但今天上游累積降雨卻僅個位數，入流量有限，水位不升反降。

除了公共用水的供應之外，曾文水庫更肩負嘉南地區農業灌溉的重任，努力蓄存、調控，才能確保穩定供水。

曾文水庫目前不僅得持續二期作的灌溉，還要供應11月中旬的秋冬雜作，以及明年一期作等灌溉，根據農田水利署嘉南管理處的評估，至少需4.1億立方米，在10月底汛期結束前，最佳狀態就是能「裝好、裝滿」。

根據水利署南區水資源局的觀測資料，截至今天晚間10點，曾文水庫單日集水區累積降雨量僅6.8毫米，外圍環流的影響有限，而烏山頭水庫更少，只有2毫米，上游逕流並不明顯。

南水局副局長蘇柄源強調，時序正值汛期末，操作策略原則以蓄存為主，也會持續關注上游實際降雨情形，滾動檢討、因應。

截至今晚10點，曾文水庫水位標高為227.91公尺，反而比昨天微降6公分，但蓄水率仍有92.32％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量約5.4億立方米。

供應民生用水為主的南化水庫，今天上游累積降雨也僅5.6毫米，「進帳」一樣不明顯，昨晚的水位標高179.91公尺，蓄水率99.51％，有效蓄水量9053萬立方米。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法