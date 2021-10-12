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    「阿嬤你看」市集旁要蓋大樓 台南美國學校殘牆去留引關注

    原台南美國學校圍牆殘跡。（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校圍牆殘跡。（記者洪瑞琴攝）

    2021/10/12 23:39

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕原台南美國學校所在基地屬於國有地，原本市府向國有財產署爭取合作興建「開元綜合交通中心」但遭當地反對，國產署收回土地已依法標租出去，現址綠地缺一角之外，美國學校圍牆殘跡何去何從，外界關注。

    位於北區開元路、長榮路的交叉口的原台南美國學校，市府曾爭取中央經費翻修舊址周邊人行道鋪面，同時規劃該場域成為地方創生市集平台，今年3月間舉辦過首場「阿嬤妳看」市集，「阿嬤妳看」即取自於美國學校American諧音翻譯，鮮活又年輕，大受歡迎。

    據了解，原台南美國學校基地都計規劃開元振興公園約3.2公頃、停車場用地約0.65公頃及商業區0.41公頃，所有權人為國產署。市府原本打算與國產署合作「開元綜合交通中心」（轉運站）BOT招商，同時引進商店街、影城、旅館等多元使用，且基地毗鄰開元振興公園融合整體設計，創造景觀廊帶的都市綠洲意象。

    不過，當地居民與民間團體反對，要求「零開發」，完整保留都市難得的綠地全部作公園，勿在綠地上蓋水泥大樓，最後轉運站招商案告吹。國財署與市府解除合作收回土地後，今年6月中以設定地上權方式依法公開標租出去，建設公司以3.58億得標商業區0.41公頃，租期70年，將興建高樓層景觀大樓。停車場用地部份則由市府與國財署合作，將來作平面收費停車場。

    由於該區位商業區「三角窗」精華帶，就在路口的原美國學校圍牆殘跡是否受開發案影響？台南市文化資產管理處表示，雖然目前還沒列文化資產法定身份，但該區目前是「史蹟」列冊追蹤名單，有行文給開發單位國產署，土地進行標租之前，也有請國產署將這區塊的一些文化資產資訊及應注意事項納入公告內容。

    南市文化資產管理處表示，原台南美國學校殘跡見證台美關係發展歷史，具有重要意義，納入公告注意事項，意即開發商要投標前就知道此區有列冊追蹤的「史蹟」，相關規劃開發計劃應提報文資審議，該處將會再進行現地查勘並且持續關注。

    台南南美國學校草創於1953年，1960年改稱強納森溫萊特學校，主要是紀念當年二戰期間擔任美軍菲律賓軍區司令的強納森溫萊特。全盛時期包括國小、國中、高中全校人數高達400人之多，前美國在台協會台北處處長楊甦棣也是校友。隨著美軍逐漸撤離台灣，約於1975年廢校。

    原台南美國學基地圍牆上的說明介紹與舊照片（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學基地圍牆上的說明介紹與舊照片（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校圍牆殘址，見證台美關係發展歷史。（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校圍牆殘址，見證台美關係發展歷史。（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校基地屬國有地，商業區部份約0.41公頃已標租出去，建商將興建高層景觀大樓。（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校基地屬國有地，商業區部份約0.41公頃已標租出去，建商將興建高層景觀大樓。（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校基地內現存的大樹。（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校基地內現存的大樹。（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校基地上規劃停車場用地興建中，現地綠樹保留。（記者洪瑞琴攝）

    原台南美國學校基地上規劃停車場用地興建中，現地綠樹保留。（記者洪瑞琴攝）

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