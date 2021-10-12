挨批路爛、球場壞 中信金融管理學院：修建中

中信金融管理學院被投訴校園柏油路面損壞。（陳姓讀者提供）

2021/10/12 21:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中信金融管理學院遭民眾投訴體育館前柏油路面損壞，網球場更是殘破拖延不修繕，一間大財團旗下的學校竟是如此情況，真的很誇張。校方則回應表示，目前修建中。

中信金融管理學院表示，體育館周邊屬於學校運動場館整建工程範圍，預計明年完工，學校建置有汽機車停車場，校園內為行人徒步區，若符合學校規定，免收停車費。

至於學校室內網球場，中信金融管理學院表示，網球場已於今年8月發包簽約，由於球場上方將設置太陽能鋼棚（即風雨球場），待大型吊車機具進場施作完成後即可進行地面修繕，預訂明年2月底配合學期開學完工啟用。

陳姓民眾投訴表示，中信金融管理學院校內體育館前的柏油路路面隆起至少超過2年，校方卻遲遲不肯修繕，柏油路面隆起甚至造成學生於校內騎車自摔導致受傷，學生已多次向校方反應，仍未見改善，一間大財團旗下的學校對於校內各項設備設施損壞，竟然是這種無所謂的態度。

陳姓民眾並表示，5月中旬也曾投訴網球場地破損不堪，當時該校回覆將於暑假停課修復，現在已經10月，且疫情也降為2級警戒恢復實體上課，但網球場卻依然破損不堪，自5月19日教育部宣布因疫情關係宣布線上上課至疫情趨緩，該校宣布於9月22日恢復實體上課，長達4個月2天時間，且中間歷經暑假及中秋連續假期，網球場竟仍然維持原樣，到底把校內學生的上課安全放在哪裡？萬一學生、老師於上課時不慎摔傷，校方要負擔賠償責任嗎？開學將屆滿1個月，校方卻仍然不修繕，一拖再拖的態度，身為教育機構如此言而無信，實在離譜！

中信金融管理學院被民眾投訴校園柏油路面損壞，一再拖延不修繕。（陳姓讀者提供）

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