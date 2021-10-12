為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    挨批路爛、球場壞 中信金融管理學院：修建中

    中信金融管理學院被投訴校園柏油路面損壞。（陳姓讀者提供）

    中信金融管理學院被投訴校園柏油路面損壞。（陳姓讀者提供）

    2021/10/12 21:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中信金融管理學院遭民眾投訴體育館前柏油路面損壞，網球場更是殘破拖延不修繕，一間大財團旗下的學校竟是如此情況，真的很誇張。校方則回應表示，目前修建中。

    中信金融管理學院表示，體育館周邊屬於學校運動場館整建工程範圍，預計明年完工，學校建置有汽機車停車場，校園內為行人徒步區，若符合學校規定，免收停車費。

    至於學校室內網球場，中信金融管理學院表示，網球場已於今年8月發包簽約，由於球場上方將設置太陽能鋼棚（即風雨球場），待大型吊車機具進場施作完成後即可進行地面修繕，預訂明年2月底配合學期開學完工啟用。

    陳姓民眾投訴表示，中信金融管理學院校內體育館前的柏油路路面隆起至少超過2年，校方卻遲遲不肯修繕，柏油路面隆起甚至造成學生於校內騎車自摔導致受傷，學生已多次向校方反應，仍未見改善，一間大財團旗下的學校對於校內各項設備設施損壞，竟然是這種無所謂的態度。

    陳姓民眾並表示，5月中旬也曾投訴網球場地破損不堪，當時該校回覆將於暑假停課修復，現在已經10月，且疫情也降為2級警戒恢復實體上課，但網球場卻依然破損不堪，自5月19日教育部宣布因疫情關係宣布線上上課至疫情趨緩，該校宣布於9月22日恢復實體上課，長達4個月2天時間，且中間歷經暑假及中秋連續假期，網球場竟仍然維持原樣，到底把校內學生的上課安全放在哪裡？萬一學生、老師於上課時不慎摔傷，校方要負擔賠償責任嗎？開學將屆滿1個月，校方卻仍然不修繕，一拖再拖的態度，身為教育機構如此言而無信，實在離譜！

    中信金融管理學院被民眾投訴校園柏油路面損壞，一再拖延不修繕。（陳姓讀者提供）

    中信金融管理學院被民眾投訴校園柏油路面損壞，一再拖延不修繕。（陳姓讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防堵Delta入侵校園 中金院開學首週改線上教學
    2021/09/08 21:13

    防堵Delta入侵校園 中金院開學首週改線上教學
    被譏大財團沒能力修網球場 中信金融管理學院：停課期間修護
    2021/05/20 10:01

    被譏大財團沒能力修網球場 中信金融管理學院：停課期間修護

    發現創新的未來 HPE Gen10 Plus智慧伺服器
    中信金融管理學院實體上課+團膳挨批 校方：校內安全
    2021/05/17 16:59

    中信金融管理學院實體上課+團膳挨批 校方：校內安全
    獨家》卸國發會主委陳美伶回台南 任中信金融管理學院講座教授
    2020/05/26 10:03

    獨家》卸國發會主委陳美伶回台南 任中信金融管理學院講座教授

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播