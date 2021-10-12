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    疫情後拚經濟 奇美博物館也搶振興券商機

    奇美博物館也搶攻振興券商機，推出雙人看特展600元的優惠。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館也搶攻振興券商機，推出雙人看特展600元的優惠。（記者吳俊鋒攝）

    2021/10/12 21:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕搶攻各類振興券的商機，台南都會公園奇美博物館以近來深受歡迎的「蒂姆．沃克：美妙事物」特展為活動主題，推出雙人進場僅需600元的優惠，比打7折還便宜；接續上路的藝FUN券也適用，希望藉由回饋方案，響應中央政策，疫情後力拚經濟。

    五倍券已經在本月8日登場，根據奇美博物館的統計，3天的雙十節連續假期，到訪民眾使用率接近1成，在持續推廣後，預期比例將會再提升。

    「蒂姆．沃克：美妙事物」為英國V&A博物館的重量級世界巡迴展，精彩呈現時尚攝影大師的經典之作，空間設計更結合視覺與聽覺，打造魔幻多變的沉浸式體驗，值得推薦。

    除了「雙人看特展600元」的超值回饋方案之外，以五倍券或藝FUN券在館內購買系列的文創紀念商品，也可享全面9折的優惠。

    雙人看特展的原價是900元，這次針對五倍券、藝FUN券所祭出的回饋方案，僅需600元，等於打了6.7折的優惠，相當划算，館方希望民眾把握難得的機會。

    館方也提到，相關振興券優惠，無論數位或紙本都可使用，活動期效至明年的2月6日；五倍券已上路，藝FUN券則從下個月10日開始，詳情可至官網查詢。

    奇美博物館也搶攻振興券商機，推出雙人看特展600元的優惠。（記者吳俊鋒攝）

    奇美博物館也搶攻振興券商機，推出雙人看特展600元的優惠。（記者吳俊鋒攝）

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