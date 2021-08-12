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    原台南農校日式宿舍群閒置多年 終獲中央補助經費修復

    原台南農校日式宿舍群修復計畫閒置迄今，日前在立委林宜瑾的協助爭取下，文化部核可補助3600萬經費修繕。（記者萬于甄攝）

    原台南農校日式宿舍群修復計畫閒置迄今，日前在立委林宜瑾的協助爭取下，文化部核可補助3600萬經費修繕。（記者萬于甄攝）

    2021/08/12 20:57

    〔記者萬于甄／台南報導〕位於南大附中對面的原台南農校日式宿舍群，已有78年歷史，2009年登錄為歷史建築，但宿舍群因長年日曬雨淋，早有損壞，卻因修繕經費等問題閒置至今；立委林宜瑾日前向文化部積極爭取，終於獲得核可，將補助3600萬修復經費，讓老宿舍有機會重新活化利用。

    林宜瑾表示，台南農校日式宿舍群是在1943年完工，約20年前因屋舍老舊停用才閒置，因具有歷史價值、結構良好、且能反應當時建築風格，2009年由當時的台南縣政府將其登錄為歷史建築，但因建築修復所需的人力、經費問題，導致老宿舍修復計畫遙遙無期。

    她提到，永康如今寸土寸金，原台南農校日式宿舍群就位在黃金地段，若可將日式宿舍群重新修復，未來新舊建築在地方共存共榮，更能讓象徵文化傳承與意義，因此邀集各單位商討宿舍群文資修復方案，日前獲得文化部核可，總修復經費約9000萬，中央可補助3600萬。

    原台南農校日式宿舍群目前管理人仍屬南大附中，校方表示，原台南農校日式宿舍群修復計畫前後歷時4、5年，今年總算有好消息，目前已請建築師重新設計規劃，其餘經費若國教署也同意補助，加上學校自籌款，待經費到位後就可上網發包執行，讓創校之初留存的日式宿舍再度重生。

    原台南農校日式宿舍群已有78年歷史，因具有歷史價值、結構良好，且能反映當時建築風格，2009年登錄為歷史建築。（記者萬于甄攝）

    原台南農校日式宿舍群已有78年歷史，因具有歷史價值、結構良好，且能反映當時建築風格，2009年登錄為歷史建築。（記者萬于甄攝）

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