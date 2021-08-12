為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南高工改隸案 成大：通過後將在安南校區設創新科技實驗場域

    成功大學表示，若教育部通過台南高工改隸案，將帶領台南高工在成大安南校區設置創新科技實驗場域，並提供部分獎學金名額給安南區子弟。（記者劉婉君攝）

    成功大學表示，若教育部通過台南高工改隸案，將帶領台南高工在成大安南校區設置創新科技實驗場域，並提供部分獎學金名額給安南區子弟。（記者劉婉君攝）

    2021/08/12 20:55

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南高工申請改隸成功大學附屬學校案，修訂後的計畫書去年已送教育部審查，校方預計111學年度開始改隸；成大表示，屆時將帶領台南高工進入人工智慧、數位創新、先進永續能源、綠色環保科技等創新科技領域，並鏈結成大與產業界，在成大安南校區設置創新科技實驗場域。

    成大表示，台南高工改隸後將與成大附工合併，希望發揮加乘效果，只要教育部通過改隸案，於安南校區設立創新科技實驗場域，希望與僅隔台17線相鄰的台南科技工業區產業鏈結，未來亦將提供部分獎學金名額給安南區子弟，讓周邊想要進入南工學習的學生，可以就近進行實驗，以培養在地及相關產業需要的人才。

    校方指出，成大安南校區占地21公頃，目前開發約30%，為國內首座生態及防災實驗校園，保留生態綠廊及水體，總水體面積約18公頃，包括有滯洪池自然景觀區、紅樹林復育區等，也有助於周邊社區降低淹水風險，而目前進駐有生物、水工、能源及永續環境等領域的產學合作研發單位，是全世界知名的水工試驗場地，也有受到全國的實驗室倚靠的環資中心資源回收場，魚科及蝦科的養殖場、海洋生物暨鯨豚研究中心也在相關領域有很大的貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沈榮津返母校台南高工 勉學弟妹「機會留給準備好的人」
    2021/03/27 15:06

    沈榮津返母校台南高工 勉學弟妹「機會留給準備好的人」
    成大附工、台南高工 明年仍各自招生
    2019/12/25 22:14

    成大附工、台南高工 明年仍各自招生

    Subaru Forester如何擄獲美國車主心？
    台南高工改隸成大案 成大：合併計畫將報教部 最快明年改制
    2019/12/24 12:12

    台南高工改隸成大案 成大：合併計畫將報教部 最快明年改制

    元大人壽首檔類全委投資型保單受青睞
    臺南市今日熱門
    風雨持續！6縣市豪、大雨特報 7縣市嚴防強風
    2021/08/05 22:34

    風雨持續！6縣市豪、大雨特報 7縣市嚴防強風

    台南市府挹注發展特色 113小校受惠
    2021/08/06 05:30

    台南市府挹注發展特色 113小校受惠

    東奧台灣英雄大集合 陳世憲書寫「台灣IN」
    2021/08/06 05:30

    東奧台灣英雄大集合 陳世憲書寫「台灣IN」

    泳訓需要 黃偉哲建議泳池開放選手使用
    2021/08/06 05:30

    泳訓需要 黃偉哲建議泳池開放選手使用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播