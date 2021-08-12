台南高工改隸案 成大：通過後將在安南校區設創新科技實驗場域

成功大學表示，若教育部通過台南高工改隸案，將帶領台南高工在成大安南校區設置創新科技實驗場域，並提供部分獎學金名額給安南區子弟。（記者劉婉君攝）

2021/08/12 20:55

〔記者劉婉君／台南報導〕台南高工申請改隸成功大學附屬學校案，修訂後的計畫書去年已送教育部審查，校方預計111學年度開始改隸；成大表示，屆時將帶領台南高工進入人工智慧、數位創新、先進永續能源、綠色環保科技等創新科技領域，並鏈結成大與產業界，在成大安南校區設置創新科技實驗場域。

成大表示，台南高工改隸後將與成大附工合併，希望發揮加乘效果，只要教育部通過改隸案，於安南校區設立創新科技實驗場域，希望與僅隔台17線相鄰的台南科技工業區產業鏈結，未來亦將提供部分獎學金名額給安南區子弟，讓周邊想要進入南工學習的學生，可以就近進行實驗，以培養在地及相關產業需要的人才。

校方指出，成大安南校區占地21公頃，目前開發約30%，為國內首座生態及防災實驗校園，保留生態綠廊及水體，總水體面積約18公頃，包括有滯洪池自然景觀區、紅樹林復育區等，也有助於周邊社區降低淹水風險，而目前進駐有生物、水工、能源及永續環境等領域的產學合作研發單位，是全世界知名的水工試驗場地，也有受到全國的實驗室倚靠的環資中心資源回收場，魚科及蝦科的養殖場、海洋生物暨鯨豚研究中心也在相關領域有很大的貢獻。

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