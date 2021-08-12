奧運聖火曾來台 「台日運動交流國際展」延續東奧熱情

「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

2021/08/12 18:44

〔記者劉婉君／台南報導〕我國選手在2020東京奧運奪下2金4銀6銅，感動許多台灣人，國立台灣歷史博物館「台日運動交流國際展」透過照片、文物及影片等，帶民眾看1964年奧運聖火曾到過台灣，還有前輩運動家們的故事及台日運動的歷史。

台日運動交流國際展由台史博、日本國立歷史民俗博物館及國立成功大學合作，配合東京奧運，於台日兩館共同推出，在日本展出之後，今起移師台南，展覽包括日本國立歷史民俗博物館首次來台的展品，包括1964年日本東京奧運選手小瀨戶俊昭的排球銅牌獎牌。

展覽分為「體育無處不在，運動無限精彩」、「運動：全民參與的競賽」、「競技：台灣隊的出現」及「體育：東京奧運與台灣」4個單元，有第1位參加奧運的台灣人-張星賢及田徑前輩陳文炎的參賽重要紀念文物、獎牌，及指導台灣田徑選手的珍貴紀錄，希望能讓更多民眾理解台灣參與世界體育競賽的歷史紀錄，以及過去體育界前輩們付出努力的軌跡。

台史博館長張隆志表示，特展於今天以線上直播方式開幕後，展至11月7日，此次不但是博物館與學校研究單位的合作，也是跨國館際合作，希望讓民眾可以從體育競賽參與者的角度，重新觀看二戰前至近代台、日與世界關係的變遷，讓台日雙方對於東亞體育發展的歷史材料解讀有更多的交流。

在東奧奪牌的王齊麟、李洋、郭婞淳、戴資穎、李智凱等人比賽時的照片，也是展覽的一部分。

國立台灣歷史博物館「台日運動交流國際展」透過線上直播開幕。（記者劉婉君攝）

「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

日本國立歷史民俗博物館首次來台的展品，包括1964年日本東京奧運選手小瀨戶俊昭的排球銅牌獎牌。（記者劉婉君攝）

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