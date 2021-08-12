為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    奧運聖火曾來台 「台日運動交流國際展」延續東奧熱情

    「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

    「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

    2021/08/12 18:44

    〔記者劉婉君／台南報導〕我國選手在2020東京奧運奪下2金4銀6銅，感動許多台灣人，國立台灣歷史博物館「台日運動交流國際展」透過照片、文物及影片等，帶民眾看1964年奧運聖火曾到過台灣，還有前輩運動家們的故事及台日運動的歷史。

    台日運動交流國際展由台史博、日本國立歷史民俗博物館及國立成功大學合作，配合東京奧運，於台日兩館共同推出，在日本展出之後，今起移師台南，展覽包括日本國立歷史民俗博物館首次來台的展品，包括1964年日本東京奧運選手小瀨戶俊昭的排球銅牌獎牌。

    展覽分為「體育無處不在，運動無限精彩」、「運動：全民參與的競賽」、「競技：台灣隊的出現」及「體育：東京奧運與台灣」4個單元，有第1位參加奧運的台灣人-張星賢及田徑前輩陳文炎的參賽重要紀念文物、獎牌，及指導台灣田徑選手的珍貴紀錄，希望能讓更多民眾理解台灣參與世界體育競賽的歷史紀錄，以及過去體育界前輩們付出努力的軌跡。

    台史博館長張隆志表示，特展於今天以線上直播方式開幕後，展至11月7日，此次不但是博物館與學校研究單位的合作，也是跨國館際合作，希望讓民眾可以從體育競賽參與者的角度，重新觀看二戰前至近代台、日與世界關係的變遷，讓台日雙方對於東亞體育發展的歷史材料解讀有更多的交流。

    在東奧奪牌的王齊麟、李洋、郭婞淳、戴資穎、李智凱等人比賽時的照片，也是展覽的一部分。

    國立台灣歷史博物館「台日運動交流國際展」透過線上直播開幕。（記者劉婉君攝）

    國立台灣歷史博物館「台日運動交流國際展」透過線上直播開幕。（記者劉婉君攝）

    「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

    「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

    「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

    「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

    「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

    「台日運動交流國際展」在國立台灣歷史博物館展出。（記者劉婉君攝）

    日本國立歷史民俗博物館首次來台的展品，包括1964年日本東京奧運選手小瀨戶俊昭的排球銅牌獎牌。（記者劉婉君攝）

    日本國立歷史民俗博物館首次來台的展品，包括1964年日本東京奧運選手小瀨戶俊昭的排球銅牌獎牌。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    向東京奧運致敬！故宮南院超美水舞秀登場 民眾驚呼
    2021/08/10 23:07

    向東京奧運致敬！故宮南院超美水舞秀登場 民眾驚呼
    羽球》贈台疫苗感受到友好情誼 麟洋配齊發聲感謝日本辦奧運
    2021/08/10 21:07

    羽球》贈台疫苗感受到友好情誼 麟洋配齊發聲感謝日本辦奧運

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    支援線上授課最前線 台史博開放逾15萬筆多媒體史料
    2021/06/03 15:16

    支援線上授課最前線 台史博開放逾15萬筆多媒體史料
    【藝術文化】以世界中的台灣為定位 台史博新館長張隆志
    2021/03/23 05:30

    【藝術文化】以世界中的台灣為定位 台史博新館長張隆志

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    臺南市今日熱門
    台南左鎮邊坡竹林滑落 台20線搶修後恢復雙向通車
    2021/08/05 20:23

    台南左鎮邊坡竹林滑落 台20線搶修後恢復雙向通車

    男路邊吵架脫口罩喘氣 被查到剛抽完K
    2021/08/05 20:50

    男路邊吵架脫口罩喘氣 被查到剛抽完K

    東奧》方莞靈隔離檢疫被台南美味包圍 網呼：黃筱雯可以點餐了
    2021/08/05 22:00

    東奧》方莞靈隔離檢疫被台南美味包圍 網呼：黃筱雯可以點餐了

    風雨持續！6縣市豪、大雨特報 7縣市嚴防強風
    2021/08/05 22:34

    風雨持續！6縣市豪、大雨特報 7縣市嚴防強風

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播