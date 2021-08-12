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    走私漁船案引以為鑑 黃偉哲：強化近海漁船檢疫

    守護國境海岸線安全，台南市政府強化沿近海漁船防疫措施。（南市府提供）

    守護國境海岸線安全，台南市政府強化沿近海漁船防疫措施。（南市府提供）

    2021/08/12 16:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕海巡署日前在台南安平外海，查獲1艘疑似走私的本國籍漁船，船上7人PCR核酸檢測呈陽性，且經基因定序顯示多人染上Delta病毒，引起各方關注。為避免漁船成防疫破口，市長黃偉哲今偕同農業局於防疫記者會上，說明近海漁船防疫檢疫管理指引。

    黃偉哲提及，大家記得先前在安平外海30海哩處，有疑似漁船偷渡移工，船上總共驗出7人確診，且有好幾例都檢驗出是Delta病毒，就連去接駁的台籍船長也被感染，還好被海巡署及時攔截；加上過往口蹄疫的經驗教訓，不管是人口或是動植物，我們對於走私都需要特別注意，因此近海漁船的防疫實為刻不容緩之工作。

    農業局副局長陳仲杰表示，根據沿近海漁船防疫檢疫管理機制，漁船如有海上接觸史，進中國、外國港口或接觸中國、外國船舶，返港前船長應主動通報，返港後停泊指定的港口碼頭，全員量測並執行漁船清消。船員上岸後搭防疫車輛後送至指定醫療機構，採檢陰性者居家檢疫14天、採檢陽性者至指定醫院治療。

    農業局也特別提醒船長若未依規定通報，將處3至15萬元罰鍰，情節重大者得撤銷船員手冊，呼籲船長及船員們，務必遵守相關防疫規定，共同守護國境海岸線安全。

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