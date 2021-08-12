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    砲轟朱立倫「樂捐」說騙票 南市議員蔡育輝：黨還欠我50萬

    南市議員蔡育輝反對取消黨代表責任額，砲轟朱立倫「選前騙票，選後跳票，對不起國民黨的栽培」。（記者蔡文居攝）

    南市議員蔡育輝反對取消黨代表責任額，砲轟朱立倫「選前騙票，選後跳票，對不起國民黨的栽培」。（記者蔡文居攝）

    2021/08/12 15:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨前主席朱立倫參選國民黨主席，日前與屏東的黨代表座談，指上任後會將黨代表1萬元責任額改成「樂捐」，減輕基層壓力。國民黨台南市議員蔡育輝今天砲轟朱立倫「選前騙票，選後跳票，對不起國民黨的栽培」，如果取消責任額，絕對沒有人願意樂捐。

    蔡育輝並舉自己為例說，去年他代表黨參選立委，他繳交的50萬元保證金，選後市黨部迄今也沒還清，後來黨部告訴他50萬元保證金，就從每年的責任額（市議員額度10萬）扣除。從這可以看出黨財務之困難，如果取消責任額，絕對沒有人會樂捐，那黨的開支誰要負責任？他反對取消。

    蔡育輝說，愛護國民黨，大家就要共赴黨難，不要趁選舉討好黨代表。現在黨公職人員，已經一堆人不繳責任額了，如果再取消規定，國民黨要如何生存？黨必須要建立制度才能長遠，沒有資源就沒辦法打仗、選舉。

    他批評說，朱立倫這種說法這很不負責任，「選前騙票，選後跳票，對不起國民黨的栽培」。除非朱立倫自己說「我當選黨主席，我全部負責，大家都不用繳」那就另當別論。

    蔡育輝去年曾代表國民黨參選台南市第一選區立委，為國民黨的本土派議員，以敢言著稱，曾以全國最高票當選國民黨黨代表。目前擔任台南市議會國民黨團副書記長，為當然黨代表。

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