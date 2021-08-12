愛滋患者染武肺 南市府呼籲落實「雙篩」

南市衛生局指出，近期觀察全國愛滋感染者合併感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的趨勢升高，呼籲民眾落實愛滋定期篩檢，以及COVID-19快篩。（南市府提供）

2021/08/12 14:35

〔記者王姝琇／台南報導〕南市衛生局指出，近期觀察全國愛滋感染者合併感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的趨勢升高，依COVID-19疫苗接種計畫，愛滋感染者屬第9類高風險慢性病對象，應儘速上疫苗預約平台登記；並呼籲有性行為者應落實愛滋定期篩檢，出現疑似武肺症狀，也可自行購買COVID-19快篩試劑，「雙篩」保護自己和家人。

為鼓勵民眾了解自我健康狀況，衛福部持續辦理「愛滋自我篩檢計畫」，民眾可透過網路預訂並至鄰近超商通路，支付200元試劑費取得自我篩檢試劑；台南市杏一醫療用品門市（台南成大店、奇美第五大樓院前店、永康榮民店、柳營奇美店、麻豆新樓店）、樂森藥局、大安藥局、37區衛生所也可購買；另南台科技大學也設有自動販賣機。

衛生局長許以霖呼籲有性行為者，建議至少進行1次篩檢；有無套性行為者，建議每半年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次。

七夕情人節將至，市長黃偉哲也提醒與伴侶共度浪漫時光之餘，也應落實防疫新生活及個人防疫措施，如感覺身體不適可自行購買COVID-19快篩試劑，篩檢結果若為陽性，應儘速與衛生局聯繫，或前往社區篩檢院所進一步檢測。

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