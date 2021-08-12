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    南市豪雨農損4154萬 11品項受災農產公告免勘損失率

    南市說明受災農產免勘查損失率作物品項、栽種事實的要件。（市府提供）

    南市說明受災農產免勘查損失率作物品項、栽種事實的要件。（市府提供）

    2021/08/12 12:48

    〔記者楊金城／台南報導〕豪雨至今天造成台南農損嚴重，農委會已在9日公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款，昨天（11日）再公告以科學數據免勘查損失率作物品項有落花生、木瓜、龍眼、西瓜、洋香瓜、香瓜、文心蘭、火鶴、食用玉米、蔬菜瓜果類及短期葉菜類。

    台南市農業局彙整通報南市農作物至今總受損面積1012.78公頃，總損失金額4154.6萬元。

    農業局說，農委會11日公告台南地區免勘查損失率之作物品項，且當農民具有產銷履歷、投保農業保險、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫或經本會農糧政策資訊管理系統登記有案者者，得免現勘栽種事實。

    農業局說，在公告的11個品項受災農作物，如果受災農民無上開種植客觀證明文件，為使勘查更有效益，並掌握救助時效，基層公所受理申請救助案件之勘查方式，以抽樣20%以上之申請案件進行勘查有無種植事實。

    農業局說，又受災農作物如不在公告的免勘損失率11個品項中，因農委會已公告台南市農產全品項符合現金救助及低利貸款，其他受災農民也可申報，但需要現勘有否達到2成損失率救助標準。

    南市農業局長謝耀清表示，符合此次公告資格的農民請於8月10日至8月19日止，向公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。

    行政院長蘇貞昌日前勘查台南東山龍眼農損。（農業局提供）

    行政院長蘇貞昌日前勘查台南東山龍眼農損。（農業局提供）

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