平均每天7件車禍 善化警加強10處「速度管理」

台南善化警分局轄內平均每天發生7件車禍，警方為降低車禍事故率，將加強10處路段「速度」管理。（民眾提供）

2021/08/12 12:50

〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化警分局針對轄內善化、新市、安定及大內等地，統計今年至7月31日傷亡類交通事故，總計發生1670件，平均每天發生7.88件，較去年同期增加，為防制交通事故發生，警方即日起加強肇因防制及速度管理雙管齊下，以達成減少事故，確保用路人交通安全。

善化警方分析，肇事主因以未依規定讓車，像是支道車未禮讓幹道車、轉彎車未禮讓直行車等，以及未注意車前狀態、違反號誌管制或指揮為主，另外，交通事故發生機率及嚴重程度，往往也與行車速度成正比。

因此，警方為防制交通事故發生，將從肇因防制及速度管理雙管齊下，針對10大易肇事路口，規劃防制作為增加警力曝光，包含善化區烏橋中路與興農路口、民生路與仁愛路口、中正路與建國路口、中正路與興華路口、新市區台1線與新港社大道路口、台1線大營郵局前路口、中興街、民權路、南134線與台19甲線五叉路口、華興街與光華街口、新港社大道與南科聯絡道路口、台19甲線與台1線路口。

善化警分局另針對10處易肇事、超速路段，規劃移動式測照勤務，採不定時、不定點方式加強速度管理，包含安定區市178線11.2公里西向、市178線5.9公里西向、市178線6公里東向、善化區台1線311.8公里北向、台19甲線19.7公里南向、台19甲線22.4公里南向、新市區富強路391號30公尺處、台1線316.5公里北向、大內區台84線33.9公里東向、南181線2.7公里南北雙向。

警方強調，為防制交通事故發生，會持續在易肇事路口、時段規劃勤務，取締惡性違規及加強速度管理，期望養成駕駛人行經路口慢行禮讓不違規之習慣，也藉由降低行車速度，提升用路人交通安全。

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