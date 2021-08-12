台南觀光門面不漏氣 民生路、中山路路平9月「整容」

台南中西區民生是台南觀光重要道路，市府列入今年路平專案改善路段。（南市工務局提供）

2021/08/12 12:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南積極發展觀光門面要顧好！位在歷史核心城區觀光軸心帶的重點道路湯德章紀念公園圓環周邊，中山路及民生路列入今年路平專案改善工程，預計9月15日進場施作。

工務局表示，南市火車站至湯德章紀念公園圓環的中山路及向安平方向延伸的民生路，是連接火車站周邊與安平的重要聯絡道路；此路段因貫穿台南繁榮的舊城核心地區，及湯德章紀念公園周邊的歷史建築，出圓環後沿著民生路即可到達安平，對於觀光及漫步台南市區相當方便，是主要觀光路線之一。

圓環周邊道路，無論平時、假日交通流量大，上下班時間也是台南民眾重要的通勤道路；因此，工務局針對路況較差的路段，中山路（火車站前圓環至湯德章紀念公園圓環），以及民生路（湯德章紀念公園圓環至西門路）納入今年路平專案改善。

工務局表示，民生路及中山路路平改善工程，民生路568公尺、中山路758公尺，全長共約1.3公里，經費1301萬元，包括路面改善、孔蓋下地300餘處及洩水坡度的調整，預計9月10日至9月15日進場施作。

工務局表示，為減少交通通勤的影響，將採夜間施工，施工期間採單側封閉，另側雙向通車，未來道路改善完成後，除提供民眾平坦舒適的道路，街道景觀也會為觀光帶來加分作用。

台南觀光重要道路中山路，部份路段「皺巴巴」，列入今年度「路平專案」改善範圍。（南市工務局提供）

南市中西區民生路一段、中山路是觀光軸帶重要道路，市府列入今年路平專案改善範圍。（南市工務局提供）

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