台南運河「征霸戰」 遊河+遊港BOT案全國首例

台南運河遊船夜景奇幻之旅。（記者洪瑞琴攝）

2021/08/12 11:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南運河遊河BOT案是全國首例陸上碼頭結合水域航線委外經營招標案，招商範圍包括安億橋站等4座碼頭，已有民間自提計劃案投資規模3億元，目前進入公聽會階段，市府預計明（2022）年完成招商作業，最快於2025年營運。

南市觀旅局長郭貞慧表示，安平運河遊河民間自提BOT案，串聯台南運河、安平商港、安平漁港等河港水域空間以及碼頭周邊陸域空間，屬於水陸域整合型的觀光遊憩開發案，是全國第1件以河港結合陸域空間的BOT案。因運河近年的轉變，在黃偉哲市長及市府各單位努力下，打造成為宛如塞納河畔的美景，也讓民眾對台南運河周邊的發展前景充滿期待。

招商案範圍利用既有航運路線增設水景公園站、安億橋站、中國城站、林默娘公園站4座碼頭，並興建相關遊憩及商業設施，營造台南水上觀光。業者可投資興設船舶，規劃岸上餐飲、休憩及紀念品販賣店、售票亭、候船亭、廁所等設施，創造台南水上觀光新地標。

市府曾於2013年啟動BOT案招商，希望引進民間資源與創意打造運河水上觀光，可惜最後沒有結果。今年再依「促進民間參與公共建設法」重啟招商案，有業者自提計劃案遞件申請，後續還有公開徵求其他民間申請人作業，以及甄審評定作業。

郭貞慧表示，因有疫情不確定因素，招商期程努力中，希望今年底選出最優申請人，明年完成招商作業，2至3年興建期，預估2025年營運。

投資業者表示，希望公私協力創造台南水上觀光產業，增強河港藍色公路發展潛力，預計3億元投資規模，打造不同於高雄運河且台南運河前所未見的遊船觀光。

台南運河遊船特色，低身通過矮橋底下，彷彿時空穿梭感。（記者洪瑞琴攝）

台南運河遊河BOT案為全國首例陸上碼頭結合水域航線委外經營招標案。（圖由南市觀旅局提供）

台南運河遊河BOT案，觀光亮點將設4座碼頭船舶。（圖由南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法