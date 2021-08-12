為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    疫情警戒調降 南市安平區政藝廊開展

    警戒調降藝文展覽逐步解封，安平區政藝廊即日起至10月下旬推出「生活采風：康玉花油畫個展」。（記者王姝琇攝）

    警戒調降藝文展覽逐步解封，安平區政藝廊即日起至10月下旬推出「生活采風：康玉花油畫個展」。（記者王姝琇攝）

    2021/08/12 09:46

    〔記者王姝琇／台南報導〕全國防疫警戒降至二級後，各地藝文展覽也逐步解封，安平區政藝廊即起也正式開展。安平區公所與台南市美術學會第13度合作，即日起至10月下旬推出「生活采風：康玉花油畫個展」，呈現壯闊山水、田園風光、人文風情等多元風貌，藉由畫作帶領民眾走入山水紓解緊繃生活。

    康玉花出生台南新化，從事醫護相關工作數十載；緣於退休生活規劃，偶遇啟蒙恩師康智從，讓原本畏懼繪畫的她，學畫過程全然無壓力，從此愛上繽紛多彩的油畫世界，也豁然發現，自己不只可以畫，還可以好好畫。

    康玉花表示，先前因職場忙碌一直無法專心作畫，直到近年屆退後時間更加充裕，才能重拾畫筆盡情揮灑，作品也陸續完成，並參加多次新化美術協會、台南市美術學會等聯展及個展，讓她的退休生活精彩而充實。

    此次於安平區公所策畫的「生活采風：康玉花油畫個展」，作品包括栩栩如生的花卉、動物與人像，還有秀麗的湖光山色、壯闊的峻嶺峽谷，以及台南運河一隅、羊蹄甲公園、井仔腳鹽田夕照、「全臺首學」孔廟等美麗景緻。

    目前疫情警戒雖有調降，惟防疫如同作戰，安平區長賴青足提醒民眾，入所洽公或賞畫民眾，務必配合公所規畫的洽公動線，全程配戴口罩、實名登記、量測額溫及維持社交距離，期許透過全民有效防範，疫情及早落幕，讓大家回歸過往美好的日常。

    警戒調降藝文展覽逐步解封，安平區政藝廊即日起至10月下旬推出「生活采風：康玉花油畫個展」。（記者王姝琇攝）

    警戒調降藝文展覽逐步解封，安平區政藝廊即日起至10月下旬推出「生活采風：康玉花油畫個展」。（記者王姝琇攝）

    康玉花（圖中）精選近期油畫創作與大家分享。（記者王姝琇攝）

    康玉花（圖中）精選近期油畫創作與大家分享。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無懼疫情 文創工作者承租高雄駁二百年屋改裝成藝廊
    2021/07/06 11:17

    無懼疫情 文創工作者承租高雄駁二百年屋改裝成藝廊
    台南安平大馬路又出現2米坑洞 市府籲重型車輛暫時改道
    2021/05/20 19:56

    台南安平大馬路又出現2米坑洞 市府籲重型車輛暫時改道

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    高樓奇緣 台南也有華麗懸日
    2021/04/30 19:27

    高樓奇緣 台南也有華麗懸日
    台南大樓地下室驚傳汽車失火竄濃煙 急疏散住戶
    2021/03/14 21:44

    台南大樓地下室驚傳汽車失火竄濃煙 急疏散住戶

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    臺南市今日熱門
    連日大雨南、高捐血點成「受災戶」 盼民眾出門挽袖伸援
    2021/08/05 11:24

    連日大雨南、高捐血點成「受災戶」 盼民眾出門挽袖伸援

    新營大廟濟安宮捐助營養午餐費 市府頒感謝狀
    2021/08/05 12:05

    新營大廟濟安宮捐助營養午餐費 市府頒感謝狀

    記過員警都調山區惹議 南市警局：玉井分局非最多
    2021/08/05 12:32

    記過員警都調山區惹議 南市警局：玉井分局非最多

    高市刑大破獲台南大麻農場 兄弟租屋種出135活株、5千顆種子
    2021/08/05 12:16

    高市刑大破獲台南大麻農場 兄弟租屋種出135活株、5千顆種子 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播