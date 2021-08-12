疫情警戒調降 南市安平區政藝廊開展

警戒調降藝文展覽逐步解封，安平區政藝廊即日起至10月下旬推出「生活采風：康玉花油畫個展」。（記者王姝琇攝）

2021/08/12 09:46

〔記者王姝琇／台南報導〕全國防疫警戒降至二級後，各地藝文展覽也逐步解封，安平區政藝廊即起也正式開展。安平區公所與台南市美術學會第13度合作，即日起至10月下旬推出「生活采風：康玉花油畫個展」，呈現壯闊山水、田園風光、人文風情等多元風貌，藉由畫作帶領民眾走入山水紓解緊繃生活。

康玉花出生台南新化，從事醫護相關工作數十載；緣於退休生活規劃，偶遇啟蒙恩師康智從，讓原本畏懼繪畫的她，學畫過程全然無壓力，從此愛上繽紛多彩的油畫世界，也豁然發現，自己不只可以畫，還可以好好畫。

康玉花表示，先前因職場忙碌一直無法專心作畫，直到近年屆退後時間更加充裕，才能重拾畫筆盡情揮灑，作品也陸續完成，並參加多次新化美術協會、台南市美術學會等聯展及個展，讓她的退休生活精彩而充實。

此次於安平區公所策畫的「生活采風：康玉花油畫個展」，作品包括栩栩如生的花卉、動物與人像，還有秀麗的湖光山色、壯闊的峻嶺峽谷，以及台南運河一隅、羊蹄甲公園、井仔腳鹽田夕照、「全臺首學」孔廟等美麗景緻。

目前疫情警戒雖有調降，惟防疫如同作戰，安平區長賴青足提醒民眾，入所洽公或賞畫民眾，務必配合公所規畫的洽公動線，全程配戴口罩、實名登記、量測額溫及維持社交距離，期許透過全民有效防範，疫情及早落幕，讓大家回歸過往美好的日常。

警戒調降藝文展覽逐步解封，安平區政藝廊即日起至10月下旬推出「生活采風：康玉花油畫個展」。（記者王姝琇攝）

康玉花（圖中）精選近期油畫創作與大家分享。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法