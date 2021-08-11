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    台南水道百年慶 綠委建議打造跨洲際觀光新亮點

    立委郭國文（左3）建議台南水道百年慶活動要升級，並打造國際化觀光新亮點。（郭國文服務處提供）

    立委郭國文（左3）建議台南水道百年慶活動要升級，並打造國際化觀光新亮點。（郭國文服務處提供）

    2021/08/11 22:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕原台南水道啟用迄今即將屆滿百年，市政府規劃慶祝活動，民進黨立委郭國文今天向中央爭取，邀請當初建造的英、日工程師威廉‧巴爾頓，還有濱野彌四郎、八田與一等的後人，以及他們的鄉親共襄盛舉，兼具時代意義，也可串連1世紀前，歐亞聯手的歷史脈絡，為古蹟園區帶來跨洲際的觀光新亮點。

    郭國文今天邀集相關單位會勘山上花園水道博物館，爭取百年慶應升格為中央級活動，以凸顯國定古蹟的重要性，並建議結合飲水思源的概念，打造兼具文化深度與國際友好等意義的觀光新亮點。

    郭國文認為，台南水道於1973年功成身退，2005年指定為國定古蹟，既然舉辦百年慶，不該只是地方事務，中央的文化部也應積極參與。

    郭國文也說，台灣的自來水建設在日治時代引進，當時總督府從英國聘請來的威廉‧巴爾頓，及其學生濱野彌四郎負責設計、規劃，興建嘉南大圳的八田與一，也曾擔任濱野的屬下，參與過水道計畫。

    郭國文表示，找出歷史脈絡，百年慶時可邀請巴爾頓在英國愛丁堡、濱野彌四郎在日本千葉縣、八田與一在金澤市等的後代鄉親來台，共襄盛舉。

    郭國文強調，此舉會讓古蹟的百年慶，同時兼具跨國性的文史連結，以及城市間的友好交流，進一步帶動國際觀光。

    郭國文指出，透過水道百週年，可提升國際或城市友好，除了吸引英國人、日本人來台觀光之外，其實也是對國人宣傳，更能體會飲水思源。

    郭國文重申，期盼相關單位能從國際化、在地化、生活化等面向，著手跨洲際的籌備，讓水道的百年慶祝活動更具意義。

    列為國定古蹟的台南山上花園水道博物館， 1912年開始興建，1922年完工啟用，即將屆滿1世紀，市政府文化局正規劃百年慶活動。

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