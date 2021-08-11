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    毒品黑吃黑搶案 外送員意外成破案關鍵

    一名飲料外送員，意外協助警方逮捕姜姓男子。（民眾提供）

    一名飲料外送員，意外協助警方逮捕姜姓男子。（民眾提供）

    2021/08/11 22:00

    〔記者王捷／台南報導〕台南發生一件毒品黑吃黑搶案，姜姓男子誆稱自己有毒，與19歲的陳男策畫行搶，誘導郭姓男子上當交易後，對郭男噴滿臉辣椒水又將他砍傷並搶走24萬；警方獲報後組成專案小組，獲得搜索票，正當警方尋思該如何攻堅時，正巧遇到外送員到姜男家送飲料，讓警方順利找到突破機會。

    21歲的姜男想迅速賺錢，把腦筋動到毒蟲身上，以為想買毒的人吃虧後不敢報案，所以他在微信上打廣告，向「附近的人」暗示手上有一批安毒要脫手，郭男9日凌晨上鉤，與姜男約好在停車場內交易，姜男立刻找來陳男策畫黑吃黑。

    據了解，當時姜男誘導郭男上車交易，並要求郭男先出示現金，才會取出安毒，不料郭男才剛拿出現金，就被噴了滿臉辣椒水，隨後西瓜刀就往他身上砍來，一陣劇痛後失去反抗意識，被拖下姜男借來的犯案車輛，姜男則拿著搶來的24萬贓款離去。

    原本姜男以為這件黑吃黑搶案，郭男沒膽報案，但是郭男在9日上午10時許走進分局，警方得知後也很吃驚，立刻組成專案小組，蒐集監視器等相關證據拿到拘票，在掌握姜男的動向後，一組人馬就在姜男屋外守候，但是不敢貿然闖入，擔心雙方發生衝突。

    還好，這時一名外送員提著一袋手搖飲，按了姜男的電鈴，等姜男一開門，警員趁勢湧進，把姜男壓制在地上，外送員被嚇得一臉矇，而警方當時還不曉得外送員真的是去送飲料，還懷疑外送員是同夥，喝斥他不准動，直到外送員顫抖拿起外送袋，警方才相信外送員的職業。

    隨後，警方在24小時內逮捕了姜男與同夥陳男，但是兩人對案情卻避重就輕，訊後警方將兩人依加重強盜罪移送，同時也將調查被害人郭男是否有其他毒品犯罪。

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