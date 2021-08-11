台南「北門水晶之戀」七夕登場 體驗浪漫婚禮許下幸福

農曆七夕，台南北門水晶教堂將舉辦一場浪漫婚禮體驗活動「北門水晶之戀」。（記者楊金城攝）

2021/08/11 22:12

〔記者楊金城／台南報導〕8月14日就是農曆七夕，台南北門水晶教堂將舉辦一場浪漫婚禮體驗活動「北門水晶之戀」，振興觀光，並為有情人許下幸福見證，可獲贈水晶教堂專屬的結婚證書。

北門水晶教堂園區由雲嘉南濱海國家風景區管理處委外經營，14日七夕情人節下午2點登場的「北門水晶之戀」活動，由中華婚慶文創產業聯合會主辦，特別有趣有限公司協辦，參加婚禮體驗營限額30對，報名費399元，有專屬的紀念超值伴手禮。

雲嘉南管理處今（11）日說，目前疫情平穩，舉辦「北門水晶之戀」七夕情人節活動，期盼14、15日兩天的婚博會引進婚紗文創人才、商家進駐，吸引觀光人潮回流，提振地方旅遊。

「水晶之戀」帶領報名者遊覽水晶教堂、北門遊客中心、洗滌鹽工場、錢來也雜貨店等4站闖關遊戲，最後在水晶教堂體驗浪漫的婚禮，在浪漫唯美的夕陽陪襯下，接受證婚祝福，並獲贈水晶教堂專屬的結婚證書，現場還有音樂會和水晶夢幻點燈秀。

特別有趣公司說，報名「水晶之戀」有情侶、夫妻、親子、閨密組限額30對。

814、15日兩天婚博會，並邀請30個婚慶產業展攤，從喜帖設計、婚紗、嫁娶、伴手禮等都有，水晶教堂現場並特別規畫水晶教堂3D打卡牆，遊客到場打卡，可免費獲贈即時輸出照片一張，留下2021情人節珍貴回憶。

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