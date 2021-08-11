抓住暑假尾巴拚觀光 2021一見雙雕藝術季開展了

台南市長黃偉哲（中）、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（右1）為一見雙雕在七股鹽山的鹽雕展「濱海遊樂園」揭展。（記者楊金城攝）

2021/08/11 16:48

〔記者楊金城／台南報導〕疫情趨緩，拚觀光振興旅遊，2021一見雙雕藝術季今（11）日在台南七股鹽山由「濱海鹽樂園」的鹽雕展率先開展，21日再由將軍馬沙溝濱海遊憩的漂流木雕展接棒，展期至10月11日。

台南市長黃偉哲說，一見雙雕今年第10年舉辦，大受歡迎，台南有許多好吃的美食、好玩的景點，濱海生態美景迷人，歡迎親子遊客來台南遊玩、曬曬太陽，舒展身心。

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦一見雙雕藝術季，今年改展出鹽雕和木雕作品，受到疫情影響，延期到今天終於開幕，包括台鹽董事長吳容輝、台南市觀旅局長郭貞慧、七股區長顏文穗都出席熱鬧的開幕活動。

雲嘉南管理處處長徐振能說，心情是既興奮又緊張，希望在遵守二級警戒防疫下，讓遊客把握暑假的尾巴，到台南濱海地區盡情遊玩，拋開之前疫情的苦悶，到「濱海鹽樂園」把快樂、幸福找回來。

雙雕策展人鄭凱元表示，今年以「愛你而已－鹽續幸福雲嘉南」為主題，打造有著童話城堡與豐富生態的濱海鹽樂園，作品有LOVE雙心奇緣、喔熊黑琵樂透「踩」、海蘿拉鹽精靈、蟹老闆的家等，以及重新整裝上陣的「星心相愛」，鹽雕展館內也特別以漂流木製作打疫苗的作品「一臂之力」，鼓勵大家儘快施打疫苗。

在馬沙溝的漂流木雕地景藝術展，則以向海致敬為創作主題，徐振能說，期盼付予漂流木新藝術生命，讓一見雙雕藝術季成為雲嘉南藝術、觀光新體驗。

配合一見雙雕，「台灣好行」61西濱快線及支線公車都將在14日復駛，推出北門秘境二天一夜小旅行、鐵馬漁村一日遊。台鹽七股鹽山也推出購物優惠。

台南七股鹽山「濱海鹽樂園」的鹽雕展。（記者楊金城攝）

台南七股鹽山「濱海鹽樂園」的鹽雕展。（記者楊金城攝）

漂流木製作打疫苗的作品「一臂之力」，鼓勵大家儘快施打疫苗，台南市長黃偉哲（右二）搞笑拍照。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法