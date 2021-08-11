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    北市確診者4縣市趴趴走 台南後壁、柳營和六甲足跡公布

    台南市政府今天（11日）公布台北市確診個案15909涉及台南的相關足跡地點。（台南市政府提供）

    台南市政府今天（11日）公布台北市確診個案15909涉及台南的相關足跡地點。（台南市政府提供）

    2021/08/11 16:19

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今天（11日）公布台北市確診個案15909涉及台南的相關足跡地點，個案來自台北萬華，期間至少涉足4個縣市，8月3日自行開車到台南後壁、六甲和柳營區等地，還到過六甲區秘境「夢之湖」，以及甲嘴王正宗肉圓店內用，該案相關已匡列5人、CPR篩檢均呈陰性，涉足地點已完成清消。

    台南市長黃偉哲說，案15909來到台南第3天覺得身體不適，自行快篩呈陽性後，到醫院檢查確診，Ct值為14，應該已染疫4、5天，感染源研判是在北部，仍具有較高的傳染力，疫調時也調閱監視器確認過，該案進出各地也都有確實配戴口罩。

    衛生局說明，案15909於3日下午自萬華區開車南下，借宿六甲區友人住處；8日因淋雨出現頭暈、咳嗽及發燒等症狀，隔日至藥局購買快篩試劑，快篩呈現陽性，當晚到醫院採檢於9日確診。

    案15909於3至9日在台南市柳營和六甲區等地活動，另曾到過後壁區全家新營國道南店。衛生局說，案15909均是自行開車或騎車，並未搭乘公共交通工具，4日到7-11林鳳營門市，還到嘉義市和彰化，隔天凌晨再從彰化返回台南市，足跡至少擴及4個縣市。

    其他涉足地點包括：滿上滿五金百貨大賣廣場、九品蓮花生態教育園區、全聯柳營中山店、甲嘴王正宗肉圓六甲店、六甲夢之湖、安安藥局柳營店。

    衛生局說，上述活動場域均已清消完成，由於個案曾在甲嘴王肉圓店內用，市府衛生局也針對2名員工進行匡列；加上其友人及友人同住家人3人，總計匡列共5名接觸者，經安排採檢結果皆為陰性。

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    台南市政府公布台北市確診個案15909涉及台南的相關足跡地點。（台南市政府提供）

    台南市政府公布台北市確診個案15909涉及台南的相關足跡地點。（台南市政府提供）

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