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    土開公司涉恐嚇取財5千萬 嘉南警方聯手破獲

    永康警方破獲涉及恐嚇取財的暴力犯罪集團，移送法辦。（記者吳俊鋒翻攝）

    永康警方破獲涉及恐嚇取財的暴力犯罪集團，移送法辦。（記者吳俊鋒翻攝）

    2021/08/11 13:49

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕以施姓男子為首的犯罪集團，成立公司承攬土地開發、建案營造等業務，藉故與合作對象產生糾紛，暴力脅迫被害人，要恐嚇取財5000萬元，台南永康警分局與嘉義縣的刑警大隊、水上警分局等聯手破獲，一舉逮捕4嫌，移送法辦。

    永康警方調查，施姓主嫌表面以投資土地開發、興建商場為名義，實際上卻以強暴脅迫等不法犯行，逼迫台南與嘉義地區的業者妥協、屈服，讓出經營權或交付錢財，欲牟取不法利益，受害公司有2家，金額高達5000萬元。

    永康與嘉義縣警方在去年獲報該犯罪集團的惡劣行徑後，隨即合作進行長期監控，並報請台南地檢署指揮偵辦，調查、蒐證。

    本月9日警方收網，分持拘票、搜索票，兵分三路，前往台南、高雄與新北等地，同步查緝行動，將施姓主嫌，以及朱、呂、郭等共犯共4人逮捕到案。

    現場也起出做案用手機4支、三節棍1支，還有瑞士刀，以及租賃契約書、銀行帳簿，加上加上公司員工守則等證物。

    全案詢後，依涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、恐嚇，以及強制與毀損等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並擴大追查其他同夥。

    由於犯嫌以暴力手段威脅被害人，迫使心生畏懼而屈服，達成其恐嚇取財目的，行跡惡劣，嚴重影響地區治安，移送偵辦後，施姓主嫌遭法官裁定羈押。

    台南市長黃偉哲表示，無論是光電，或者重大經濟開發，絕不容許有人「趁火打劫」，牽扯到暴力威脅就是治安問題，警方堅決全力監控，依法偵辦，保障合法業者權益。

    永康警方破獲涉及恐嚇取財的暴力犯罪集團，移送法辦。（記者吳俊鋒翻攝）

    永康警方破獲涉及恐嚇取財的暴力犯罪集團，移送法辦。（記者吳俊鋒翻攝）

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