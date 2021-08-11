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    台南美食業者推「面交快閃」 防疫期創造新商機

    台南餐飲業者於防疫期間，聯合行銷推出「出走料理面交快閃」外賣活動，開創新的銷售模式。（記者蔡文居攝）

    台南餐飲業者於防疫期間，聯合行銷推出「出走料理面交快閃」外賣活動，開創新的銷售模式。（記者蔡文居攝）

    2021/08/11 13:28

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南餐飲業者於防疫期間，聯合行銷推出「出走料理面交快閃」外賣活動，開創新的銷售模式，今天中午包括東香台菜海味料理等9間店家快閃到台南市議會，因市府及市議會不少員工大力捧場，銷售數量也倍增。

    台南市議長郭信良今天親自出面表達歡迎與支持，他讚許餐飲業者改變行銷模式，向消費者主動出擊，靈活的行銷模式在防疫期間創造新商機。

    發起「出走料理面交快閃」活動的愛心總舖師蔡瑞成表示，除了東香台菜海味料理，這次參與的業者還有啵蒡脆餅、拾參馬卡龍、勝杏仁茶專賣、福吉雅手作布丁、恰恰吧蘿蔔糕專賣、豐源上好吃牛肉麵、秉醇烘焙坊手工餅乾專賣店，以及香庭蔬食餐飲機構台南巴克禮店。

    蔡瑞成表示，這幾個月來，因防疫關係，民眾減少到實體店面消費，在餐廳內用也受到許多限制，現在雖然解封，但仍有一些限制，而民眾心裡也還是有一點點擔憂，大家生意慘澹經營，快閃外賣活動至少可稍微貼補一下營收損失。

    蔡瑞成說，這是他們第二次聯合行銷，每家店獨立出貨，消費者可以在店家粉絲專頁預購，在一個地點面交多家產品，快速、一次就把多樣美食產品帶走。這次因市府及市議會不少員工訂餐，銷售餐點比前一次增加了一倍，對業者不無小補。

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    「出走料理面交快閃」外賣活動來到台南市議會，議長郭信良（白襯衫者）讚許業者靈活的行銷模式。（記者蔡文居攝）

    「出走料理面交快閃」外賣活動來到台南市議會，議長郭信良（白襯衫者）讚許業者靈活的行銷模式。（記者蔡文居攝）

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