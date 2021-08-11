台南珍奶有望進軍法國市場 經發局：往樂觀方向發展中

台南「飲料之都」出名，有法國知名連鎖飲料店指名找台南店家合作引進設點。圖為示意圖，與新聞事件無關。（記者洪瑞琴攝）

2021/08/11 09:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內眾多手搖飲品發源地的台南，可說是「飲料之都」，這回有法國知名連鎖飲料業者指名找台南店家合作，有望進軍國際市場拓點，締造另類「台南之光」！

台灣「國民飲品」波霸珍奶早已進軍歐美日，這次因受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，國際貿易交流活動受阻，台南市府主動出擊，找外貿協會合作舉辦線上洽商媒合，就有法國買家指名台南某家茶飲店合作波霸珍奶在法國設點，後續待進一步協商。南市經濟發展局表示，「目前往樂觀方向發展中」。

另有台南在地產品包括蔬食果乾食品、金屬件與汽機車零件等，亦獲國外買家青睞，洽談順利持續進行中。

市長黃偉哲表示，疫情造成許多實體拓銷活動展會延宕或取消，因應數位轉型趨勢，防疫不中斷貿易，積極協助台南業者拓展國外市場，市府透過邀請全球各地買家與南市企業採用線上採購洽談媒合方式，突破空間隔閡限制，協助業者開拓海外商機，持續將優良產品行銷國際。

經發局表示，由於疫情因素，國際貿易間人員流動風險，時間及成本高漲，歷經1年多的管制措施，全球貿易需求力道逐漸恢復，為協助在地企業在後疫情時代取得先機，透過全球經貿合作拓展輔導補助計畫，打造線上洽商平台，業者不出國便能與全球買主洽談商機。

經發局統計，今年辦理6場次商洽活動，共有28國226家買主，進行一對一採購洽談場次534次，還有珍珠奶茶前進法國線上說明會，預計可創造千萬美元商機。

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