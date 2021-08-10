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    入流量驚人！ 放水3.8億噸後 曾文水庫仍逾滿水位

    曾文水庫進行調節性放水後，目前仍逾滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫進行調節性放水後，目前仍逾滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    2021/08/10 22:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內規模最大的曾文水庫，從本月2日下午開始調節性放水，由於上游不斷降雨，持續入流，雖然迄今累積已經洩掉近3.8億噸的水量，但水利署南區水資源局精準操作，目前仍逾滿水位。

    根據觀測資料，本月3日至今晚10點，曾文水庫集水區累積降雨量逾714毫米，上游逕流豐沛，南水局評估實際進水狀況，適時調增放水量，甚至加開溢洪道，一度達到洩洪規模。

    截至今晚10點，曾文水庫水位仍高達229.18公尺，有效蓄水量逾4.94億立方米，南水局副局長蘇柄源表示，目前的操作策略，以回蓄水位至229公尺以上為原則，並運用發電、PRO或防淤隧道等來調控，必要時，開啟溢洪道，加大調節性放水。

    蘇柄源指出，目前已高於正常滿水位，且持續上升中，依照氣象局預報，集水區未來仍有局部雷陣雨發生的可能，為顧及水庫安全，必須持續調節性放水，以利調控。

    蘇柄源說，2日起實施調節性放水，以PRO進行放水兼排砂，3日、7日也分別開啟溢洪道，騰出滯洪空間，維護水庫與下游安全。

    蘇柄源提到，此舉讓下游河道淤泥暫置場也進行沖淤，以利水庫抽泥作業的持續，維持庫容。

    另外，本月4日，以及7日至8日期間，曾文水庫還開啟防淤隧道進行放水與排砂。

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