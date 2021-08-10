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    首頁　>　臺南市

    南市社照據點有條件開放 10處親子館要先預約

    因應疫情警戒調降二級相關場館逐步解封，台南市兒童館及親子悠遊館可有條件開放。（南市府提供）

    因應疫情警戒調降二級相關場館逐步解封，台南市兒童館及親子悠遊館可有條件開放。（南市府提供）

    2021/08/10 17:22

    〔記者王姝琇／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，台南市政府今宣布，即日起有條件開放社區長照據點及親子館、兒童館。市長黃偉哲表示，因應疫情趨緩各場館逐步解封，親子悠遊館將採預約制，進出社區長照據點，則須接種過第1劑疫苗滿14天，否則就要有快篩證明；期望民眾能充分使用場館，也能落實防疫措施以確保健康安全。

    社會局指出，社區關懷據點防疫管理指引，須完成社區式防疫管理查檢表並報核，才能有條件開放，服務人員及服務對象須完成第1劑疫苗接種滿14天，未施打或施打疫苗未滿14日者，須提供3日內快篩陰性證明，且不得於場域飲食，並暫停不必要的群聚活動，例如卡拉OK，避免肢體接觸及共用器材，室內保持社交距離或以隔板區隔。

    在管理措施部分，每日量體溫及健康檢測，事先預約登記，配合實名制，定期詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），而空調以使用人數降載，實際活動空間每人2.25平方公尺計算客留人數，不得超過室內集會活動人數（50人）上限，如有疑問可洽詢各據點或社會局照管中心。

    此外，在兒童館及親子悠遊館指引部分，入館須採事前預約制且停辦各項活動，工作人員未施打或施打疫苗未滿14日者，須提供3日內快篩陰性證明，完成查檢表並報社會局備查，市府將採不定期稽查。社會局表示，台南市親子悠遊館及兒童館共計12處，東區親子館及麻豆親子館因位於學校，須配合學校時間，目前不開館，其餘10處每日分為4梯次供民眾預約，也提醒家長注意相關防疫指引及規範。

    相關新聞請見︰

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    台南市10處兒童館及親子悠遊館可有條件開放，另有2處位於校內的場館尚未開放。（南市府提供）

    台南市10處兒童館及親子悠遊館可有條件開放，另有2處位於校內的場館尚未開放。（南市府提供）

    因應疫情警戒調降二級相關場館逐步解封，台南市社區長照據點可有條件恢復運作。（南市府提供）

    因應疫情警戒調降二級相關場館逐步解封，台南市社區長照據點可有條件恢復運作。（南市府提供）

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