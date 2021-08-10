疫後拚振興經濟！南市推「有購讚」加碼抽汽車、現金

迎接疫後新生活刺激消費、提振經濟，南市府將配合台南購物節等活動，著手規劃推出「有購讚」振興加碼。（南市府提供）

2021/08/10 17:33

〔記者王姝琇／台南報導〕迎接疫後新生活刺激消費、提振經濟，行政院研擬推出振興方案，南市府也將配合台南購物節等活動，著手規劃推出「有購讚」振興加碼，將振興（券）倍數放大至少2倍，另憑消費發票還能參加抽獎，首獎至少2部汽車；期待能突破去年消費登錄金額逾66億元的目標，加碼活動預計最快9月開跑！

市長黃偉哲表示，疫情後的經濟復甦刻不容緩，台南市將會配合中央振興政策刺激消費、活絡金融，目前已初步號召各界組成「振興台南隊」，盤點整合與加碼的細節規劃，將結合去年創造66億元消費的台南購物節，並整合台南觀光、文化和農業資源等產業共同投入，盼透過市府創建最大平台，將資源與優惠集中釋出最大效益，創造民眾與產業雙贏局面。

黃偉哲說，去年台南購物節從7月15日開始創下66億元的消費佳績，今年因應疫情發展狀況，可能要到8月底、9月初才會開始，市府推出的加碼措施包括抽車子、抽現金、抽iPhone等多項好禮，希望大家都能開心消費；將來不管是發錢或發券，都希望大家來台南消費，絕對物超所值，加碼再加碼！

南市觀旅局長郭貞慧表示，準備好迎接振興商機，首波將結合舉辦11年的台南購物節，憑消費發票參加抽獎，首獎至少2部汽車。此外，台南文化古蹟、博物館、風景區、休閒農場等也紛紛推出加碼優惠來吸引遊客，更號召旅宿業推出買1晚送1晚的超殺優惠，後續也將持續加碼，用最大誠意來迎接遊客。

市長黃偉哲今於直播記者會上預告台南將推出「振興券到台南消費有購讚」活動，屆時歡迎全國民眾踴躍來台南消費，一起活絡地方商機！（南市府提供）

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