為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    疫後拚振興經濟！南市推「有購讚」加碼抽汽車、現金

    迎接疫後新生活刺激消費、提振經濟，南市府將配合台南購物節等活動，著手規劃推出「有購讚」振興加碼。（南市府提供）

    迎接疫後新生活刺激消費、提振經濟，南市府將配合台南購物節等活動，著手規劃推出「有購讚」振興加碼。（南市府提供）

    2021/08/10 17:33

    〔記者王姝琇／台南報導〕迎接疫後新生活刺激消費、提振經濟，行政院研擬推出振興方案，南市府也將配合台南購物節等活動，著手規劃推出「有購讚」振興加碼，將振興（券）倍數放大至少2倍，另憑消費發票還能參加抽獎，首獎至少2部汽車；期待能突破去年消費登錄金額逾66億元的目標，加碼活動預計最快9月開跑！

    市長黃偉哲表示，疫情後的經濟復甦刻不容緩，台南市將會配合中央振興政策刺激消費、活絡金融，目前已初步號召各界組成「振興台南隊」，盤點整合與加碼的細節規劃，將結合去年創造66億元消費的台南購物節，並整合台南觀光、文化和農業資源等產業共同投入，盼透過市府創建最大平台，將資源與優惠集中釋出最大效益，創造民眾與產業雙贏局面。

    黃偉哲說，去年台南購物節從7月15日開始創下66億元的消費佳績，今年因應疫情發展狀況，可能要到8月底、9月初才會開始，市府推出的加碼措施包括抽車子、抽現金、抽iPhone等多項好禮，希望大家都能開心消費；將來不管是發錢或發券，都希望大家來台南消費，絕對物超所值，加碼再加碼！

    南市觀旅局長郭貞慧表示，準備好迎接振興商機，首波將結合舉辦11年的台南購物節，憑消費發票參加抽獎，首獎至少2部汽車。此外，台南文化古蹟、博物館、風景區、休閒農場等也紛紛推出加碼優惠來吸引遊客，更號召旅宿業推出買1晚送1晚的超殺優惠，後續也將持續加碼，用最大誠意來迎接遊客。

    市長黃偉哲今於直播記者會上預告台南將推出「振興券到台南消費有購讚」活動，屆時歡迎全國民眾踴躍來台南消費，一起活絡地方商機！（南市府提供）

    市長黃偉哲今於直播記者會上預告台南將推出「振興券到台南消費有購讚」活動，屆時歡迎全國民眾踴躍來台南消費，一起活絡地方商機！（南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    振興5倍券適用內容出爐 官員：排除繳稅、罰單 另訂電商白名單
    2021/08/10 12:54

    振興5倍券適用內容出爐 官員：排除繳稅、罰單 另訂電商白名單
    談振興5倍券 蘇揆：有信心再創去年3倍券成功效果
    2021/08/08 14:18

    談振興5倍券 蘇揆：有信心再創去年3倍券成功效果

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    政院規劃推五倍券 民進黨團：盼國人多到實體店面消費
    2021/08/06 11:32

    政院規劃推五倍券 民進黨團：盼國人多到實體店面消費
    要振興券還是改發現金？學者：千萬不可發現金！
    2021/08/04 18:25

    要振興券還是改發現金？學者：千萬不可發現金！

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    臺南市今日熱門
    辱華片曝光！中國補教名師不忍了 課堂開轟「看不起劉翔」
    2021/08/03 22:58

    辱華片曝光！中國補教名師不忍了 課堂開轟「看不起劉翔」 影片

    疑養二房花光錢 台南7旬翁討錢不成縱火燒妻兒
    2021/08/03 21:09

    疑養二房花光錢 台南7旬翁討錢不成縱火燒妻兒

    曾文睽違兩年滿庫洩洪 蘇貞昌：清淤成效為增加2座寶山水庫
    2021/08/03 21:29

    曾文睽違兩年滿庫洩洪 蘇貞昌：清淤成效為增加2座寶山水庫

    雨神發威！台南曾文、南化、烏山頭3大水庫同時洩洪、溢流…
    2021/08/03 21:56

    雨神發威！台南曾文、南化、烏山頭3大水庫同時洩洪、溢流…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播