無良業者供員工安毒濫倒廢棄物 南檢起訴53人

台南官田區鎮田段遭廢棄物污染土地。（圖：民眾提供）

2021/08/10 12:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署與地方環、警、社區大學合作，1年多來追查龍崎區原計劃做事業廢棄物掩埋場的舊兵工廠歐欣公司場區遭非法堆置大量廢棄物，污染土地；業者甚至免費供應安毒給員工熬夜處理廢棄物，查出主嫌業者王清原等53名被告不法所得達5億7千萬元，均被檢方依法起訴。

南檢檢察官劉修言於2020年5月間接獲環境犯罪防制結盟的南市社區大學舉發，指南市龍崎區舊兵工廠原計劃作為廢棄物掩埋場的歐欣公司場區內遭非法堆置大量廢棄物，即指揮南市刑警大隊、一分局、調查局與環保署南區督察大隊蒐證偵辦。

專案小組歷經1年3月追查，發現地方人士林隆盛長期支持歐欣公司在當地設掩埋場，因該掩埋場一直無法順利營運，自行向不法清除業者引進廢棄物棄置在歐欣場址，凸顯掩埋場不足問題；更發現以王清原為首的不法集團從2017年起長期以濫倒廢棄物為業。

王清原集團從全國各地載運事業機構產出的廢塑膠混合物、廢口罩、廢瓦片、營建混合物、廢膠泥、廢污泥、鋁集塵灰等事業廢棄物，其中有廢棄物來自於知名口罩廠衛普公司、化學廠晉道公司，並把廢棄物棄置或掩埋在南市龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地，在偵辦過程總計蒐證到194車次的違法清除處理行為；執行69次搜索，扣押11輛挖土機、大貨車與行為人使用車輛、不法所得700萬元，其中挖土機與大貨車已於日前拍賣。

檢方並會同環保署南區督察大隊在上述土地開挖勘驗共14次，經採樣廢棄物與土壤檢驗後，發現有部分廢棄物的總銅、總鉛及閃火點超過有害事業廢棄物認定標準，其中總銅及總鉛的含量超過法定標準6倍及2倍，其中1處土地的TPH（總石油碳氫化合物）數值也逾越土壤污染管制標準。

此外，檢察官還查出王清原為使員工能在半夜繼續處理廢棄物，還免費提供安非他命毒品給員工施用，全案偵辦期間，前後聲請羈押包括王嫌等14人。檢方偵結指王嫌等53名被告（含法人被告）涉違反廢棄物清理法、組織犯罪、水土保持法等提起公訴。

南檢襄閱主任檢察官林仲斌表示，劉修言在起訴書文末指出，在本件起訴的數筆土地中都可發現遭大量棄置的廢棄物為名義上可再利用的廢塑膠混合物、營建廢棄物等，實則是再利用成本過高致無市場價值，或無去化管道，耗費大量人力成本卻仍淪為非法處理的漏洞。

檢察官認為，目前資源再利用法的再生資源申報不完善及沒有相關積極處罰條件，且部分資源回收業者有拆解及粉碎回收物的條件，惟法律未明文其行業種類與相關管理條例，致衍生廢棄物產出、貯存、清除、處理情形無法有效列管，及網路申報效果不彰。

至於鋁二級冶煉廠的集塵灰去化管道不足與清理價格日益昂貴，導致廢鋁渣不易處理及去化，不肖業者為賺取利益，收受後非法處理、污染環境，都亟待設法改善，可以成立專責單位人員針對此類廢棄物派員駐廠，嚴格管控收受、處理、去化情形，否則當査緝速度無法有效抑制非法棄置發展的同時，乾淨無污染的國土環境將淪為成空談。

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台南官田區鎮田段遭廢棄物污染土地。（圖：民眾提供）

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