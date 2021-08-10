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    公視《斯卡羅》台南取景 岸內糖廠重現台灣府城

    公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》在台南市岸內糖廠影視基地搭建主場景「台灣府城」聚落。（圖由《斯卡羅》劇組提供）

    公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》在台南市岸內糖廠影視基地搭建主場景「台灣府城」聚落。（圖由《斯卡羅》劇組提供）

    2021/08/10 11:10

    〔記者劉婉君／台南報導〕公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》將於8月14日首播，主場景「台灣府城」聚落在台南市岸內糖廠影視基地搭建拍攝，原德商東興洋行、台南神學院及大內二溪惡地也是該劇取景地點。

    《斯卡羅》是在岸內糖廠影視基地拍攝的第一齣歷史劇，中央及市府共同補助4000萬元搭景拍攝，主場景「台灣府城」聚落由金鐘美術指導許英光打造，歷經1年多搭建完成。劇組10日舉行線上記者會，台南市長黃偉哲提前錄製賀詞並贈送成功啤酒及成功洋芋片，預祝電視劇「收視長紅，一定成功！」同時歡迎影視業者到台南岸內糖廠影視基地拍攝。

    文化局表示，《斯卡羅》在台南的4大主景，包括岸內糖廠影視基地搭建的台灣府城，還有市定古蹟原德商東興洋行、台南神學院及大內二溪惡地。其中，原德商東興洋行最早期經營樟腦、砂糖出口買賣；先前即以曹瑞原導演《一把青》暴紅的台南神學院於1903年建立，同樣也是市定古蹟；另外，大內二溪的惡地地形則被作為劇中多方角力談判的地點。

    文化局長葉澤山表示，市府自2018年起，便與曹瑞原導演率領的台北創造拍攝團隊，一起在閒置多年的岸內糖廠開疆闢土，從無到有、排除萬難，終於完成第1座時代場景，重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及閩南式建築等街廓樣貌。後續基地的第2座時代場景－日治時期的榮町也將於今年底完成。

    葉澤山指出，岸內糖廠影視基地除了歡迎影視業者多加利用、影視類大專院校也可前來交流參訪。

    《斯卡羅》於台南市大內二溪惡地形取景拍攝。（圖由《斯卡羅》劇組提供）

    《斯卡羅》於台南市大內二溪惡地形取景拍攝。（圖由《斯卡羅》劇組提供）

    《斯卡羅》於台南神學院拍攝的劇照。（圖由《斯卡羅》劇組提供）

    《斯卡羅》於台南神學院拍攝的劇照。（圖由《斯卡羅》劇組提供）

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