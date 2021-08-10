前瞻預算曾遭在野黨丟水球灑麵粉杯葛 蘇揆：後來各縣市都爭取

行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

2021/08/10 11:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區的三爺溪治理有成，先前連續1週的豪雨，都未傳出災情，閣揆蘇貞昌今天視察，強調這就是妥善運用前瞻建設經費，所達到的效果，在野黨曾丟水球、灑麵粉來杯葛預算，後來各縣市都大力爭取，二、三期都不見反對的聲音，事實證明，人民的支持，會讓政府更有力量做事。

蘇貞昌今天上午帶著行政院相關部會官員，前往三爺溪的中華醫事科大河段視察，包含市長黃偉哲，以及立委王定宇、林宜瑾、陳亭妃，還有議員郭鴻儀、杜素吟等人都出席，聽取水利署的簡報。

仁德廠商協進會理事長林伯川、中華醫事科大校長孫逸民等也陪同，肯定政府整治三爺溪的用心，淹水問題真的有明顯改善。

孫逸民也向蘇貞昌請願，華醫已提供體育館校地，讓政府增設每秒9立方米的抽水機組，希望中央能加速推動，盡快發包，徹底解決三爺溪在豪雨時可能帶來的積淹問題。

黃偉哲表示，2017年的海棠颱風、2019年的813豪雨，各降下316毫米與372毫米，造成永康、仁德、將軍、後壁、北門與安南等區積淹，日前連續降下775毫米，這些地方都無災情，水患治理有成。

黃偉哲強調，這次的豪雨，被戲稱的安中河、中華水世界與崑山水上樂園等都沒出現，就能證明市政府的努力獲得成果，而台南比較迫切需要的治水經費為64億元，希望中央支持。

蘇貞昌指示經濟部與內政部一起研議，並由行政院秘書長李孟諺協助，視地方需求，全力促成，徹底解決台南的治水問題。

蘇貞昌說，人民的納稅錢若能妥善運用，效果就立竿見影，一期前瞻預算，遭在野陣營強力杯葛，感謝黨籍立委守了下來，由於成績做出來，各縣市後續都積極爭取，沒有再反對的聲浪。

蘇貞昌強調，大家的支持，將讓政府更有力量做事，受益的是人民、進步的是國家、安定的是社會，防疫也是如此，各國都很嚴峻，指揮中心的用心，加上全台鄉親的配合，70天就將病例壓至個位數。

行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

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