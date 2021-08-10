為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    前瞻預算曾遭在野黨丟水球灑麵粉杯葛 蘇揆：後來各縣市都爭取

    行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

    2021/08/10 11:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區的三爺溪治理有成，先前連續1週的豪雨，都未傳出災情，閣揆蘇貞昌今天視察，強調這就是妥善運用前瞻建設經費，所達到的效果，在野黨曾丟水球、灑麵粉來杯葛預算，後來各縣市都大力爭取，二、三期都不見反對的聲音，事實證明，人民的支持，會讓政府更有力量做事。

    蘇貞昌今天上午帶著行政院相關部會官員，前往三爺溪的中華醫事科大河段視察，包含市長黃偉哲，以及立委王定宇、林宜瑾、陳亭妃，還有議員郭鴻儀、杜素吟等人都出席，聽取水利署的簡報。

    仁德廠商協進會理事長林伯川、中華醫事科大校長孫逸民等也陪同，肯定政府整治三爺溪的用心，淹水問題真的有明顯改善。

    孫逸民也向蘇貞昌請願，華醫已提供體育館校地，讓政府增設每秒9立方米的抽水機組，希望中央能加速推動，盡快發包，徹底解決三爺溪在豪雨時可能帶來的積淹問題。

    黃偉哲表示，2017年的海棠颱風、2019年的813豪雨，各降下316毫米與372毫米，造成永康、仁德、將軍、後壁、北門與安南等區積淹，日前連續降下775毫米，這些地方都無災情，水患治理有成。

    黃偉哲強調，這次的豪雨，被戲稱的安中河、中華水世界與崑山水上樂園等都沒出現，就能證明市政府的努力獲得成果，而台南比較迫切需要的治水經費為64億元，希望中央支持。

    蘇貞昌指示經濟部與內政部一起研議，並由行政院秘書長李孟諺協助，視地方需求，全力促成，徹底解決台南的治水問題。

    蘇貞昌說，人民的納稅錢若能妥善運用，效果就立竿見影，一期前瞻預算，遭在野陣營強力杯葛，感謝黨籍立委守了下來，由於成績做出來，各縣市後續都積極爭取，沒有再反對的聲浪。

    蘇貞昌強調，大家的支持，將讓政府更有力量做事，受益的是人民、進步的是國家、安定的是社會，防疫也是如此，各國都很嚴峻，指揮中心的用心，加上全台鄉親的配合，70天就將病例壓至個位數。

    行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長蘇貞昌視察三爺溪。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瓜農哀嘆損失200萬！蘇貞昌勘災：補助簡化從速從寬
    2021/08/10 10:34

    瓜農哀嘆損失200萬！蘇貞昌勘災：補助簡化從速從寬
    傳高端與巴拉圭合作備忘錄稱「中國台灣」 蘇揆：會請外交部了解
    2021/08/10 09:50

    傳高端與巴拉圭合作備忘錄稱「中國台灣」 蘇揆：會請外交部了解

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    前瞻3期2300億預算 環團「別亂花」籲增綠能、減碳計畫
    2020/10/06 11:30

    前瞻3期2300億預算 環團「別亂花」籲增綠能、減碳計畫
    前瞻後續預算4200億 7月中籌編完成
    2020/07/03 05:30

    前瞻後續預算4200億 7月中籌編完成

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    臺南市今日熱門
    越籍男子疑與室友爭吵 24小時後卻在大排內溺斃
    2021/08/03 12:38

    越籍男子疑與室友爭吵 24小時後卻在大排內溺斃

    等了718天曾文水庫再度洩洪 南水局官方臉書首次直播
    2021/08/03 12:34

    等了718天曾文水庫再度洩洪 南水局官方臉書首次直播 影片

    環保葬觀念漸被接受 南市安南區第1示範公墓規劃專區
    2021/08/03 13:25

    環保葬觀念漸被接受 南市安南區第1示範公墓規劃專區

    防疫降級南市總圖迎親子人潮 50日文繪本來助陣
    2021/08/03 13:51

    防疫降級南市總圖迎親子人潮 50日文繪本來助陣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播