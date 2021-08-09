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    首頁　>　臺南市

    誠品、運動大廠投資台南 黃偉哲：歡迎中央部會、中研院來

    台南市長黃偉哲表示，南市府張開雙手歡迎民間任何合法投資，也歡迎中央部會如數位發展部落腳台南。（擷取自南市府防疫記者會直播畫面）

    台南市長黃偉哲表示，南市府張開雙手歡迎民間任何合法投資，也歡迎中央部會如數位發展部落腳台南。（擷取自南市府防疫記者會直播畫面）

    2021/08/09 17:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕針對誠品、碳佐麻里及運動科技大廠陸續投資台南，台南市長黃偉哲今天表示，南市府張開雙手歡迎民間任何合法投資，也歡迎中央部會如數位發展部、中研院到台南設南部分院。

    經發局長陳凱凌表示，疫情期間，南市府持續努力招商，誠品及碳佐麻里將合作在商八（南區中華西路、新興路口）進行地上權設定並興建一棟6000坪的複合式商業大樓。

    陳凱凌說，另外，知名運動科技大廠也即將進駐到台南樹谷園區，目前正進行相關申請，可望為台南增加近千位就業人口，南市府未來希望有更多國際大廠落腳台南、投資台南。

    他表示，誠品在北部及世界各國都有相當好的成績，市府非常樂見也歡迎誠品來到台南，而某運動品牌知名科技大廠原來在桃園，現在也即將進駐到台南樹谷園區。市長在每個月的投資會報，重大投資會報，都有主動的追蹤這些相關的重大投資案件。

    黃偉哲說，只要是合法投資，不是造成污染的投資，台南都歡迎，如果是中央政府機關要遷到台南，例如數位發展部將來能夠到台南，我們也很歡迎，雖然目前中央還沒確定。另外，我們也歡迎中研院、工研院在台南設南部分院，不管是官方機構或是民間投資都歡迎來台南。

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