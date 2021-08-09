台南歸仁中山路三段淹成「三段溪」 市府與民代提5點改善

連日大雨，歸仁中山路三段與民權北路附近4度積淹，網友嘲諷是「三段溪」。（民眾提供）

2021/08/09 17:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕連日大雨，台南歸仁區中山路三段與民權北路交會附近，4度積淹，受災路段約100米，影響通行，居民抱怨，網友甚至譏諷為「三段溪」，公所今天邀集市政府水利局與工務局等單位現勘，決議增設集水井與側溝清掃孔，並改善地下箱涵的瓶頸點，全力改善。

今天上午歸仁再次出現大雨，中正路三段與民權北路交會處日來第4度積水，雖然很快就消退，由於之前當地少見積淹，最近次數之多，民眾怨聲載道，公所與水利局、工務局等今天下午在路口現勘，研議改善之道。

市議員郭鴻儀、許又仁、吳禹寰等都參與會勘，並提供建言，附近民眾也前往關切，希望公所在市政府協助下，能夠順利解決積淹問題。

市政府與民代研議後，初步決定了5項改善重點，工務局針對現場狀況，增設中山路三段北側的側溝排水孔蓋，並視排水需求，增設集水井。

工務局也依照現況，增設中山路三段側溝清掃孔，大雨時可強化宣洩；另外，中山路三段與保興街路口排水溝銜接下水道並不順暢，仍由工務局改善。

環保局加強中山路三段側溝清淤；而民權北路匯入民權南路的箱涵銜接，由水利局開口契約辦理改善，必須提送交通維持計畫，公所協助辦理申請等，多管齊下，解決積淹問題。

區公所邀集市政府水利、工務等局處會勘，研議改善積淹之道。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法