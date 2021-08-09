中秋節能否烤肉？ 南市衛生局長：不可能像以前那樣了

台南市衛生局長許以霖（左2）表示，不需要防疫的日字已經過去了，未來必須嚴守防疫新生活，包括中秋節烤肉。（南市府提供）

2021/08/09 16:43

〔記者蔡文居／台南報導〕再過1個多月就是中秋節了，很多民眾關心中秋節可不可以烤肉？台南市衛生局長許以霖今天表示，未來不可能再像以前那樣了，不戴口罩到處亂跑，不需要防疫的日子已經過去了，未來必須嚴守防疫新生活，包括中秋節烤肉。

台南市政府今天下午召開防疫記者會，由市長黃偉哲率市府相關局處長首出席。衛生局長許以霖說明，南市自展開COVID-19疫苗接種作業至昨天（8日）止，共接種63萬8772劑次，疫苗劑次涵蓋率34.2％。

許以霖說，很多市民都在問中秋節可不可以烤肉？未來不可能再像以前那樣了，不戴口罩到處亂跑，不需要防疫的日字已經過去了，未來必須嚴守防疫新生活。

他說，除了飲食外，外出全程佩戴口罩，確實執行實聯制登記措施，保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人，室外空間至少1米/人，集會活動人數上限室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫，餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

市長黃偉哲表示，這次父親節，南市自6日到8日3天到台南的人數大約2萬1000多人，這些人來到或是回到台南，然後再回到他們居住的外縣市，希望他們能做好健康管理，也關注家人的健康，如果有身體不適，出現疑似感冒症狀的朋友，能夠馬上做快篩。

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