為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    中秋節能否烤肉？ 南市衛生局長：不可能像以前那樣了

    台南市衛生局長許以霖（左2）表示，不需要防疫的日字已經過去了，未來必須嚴守防疫新生活，包括中秋節烤肉。（南市府提供）

    台南市衛生局長許以霖（左2）表示，不需要防疫的日字已經過去了，未來必須嚴守防疫新生活，包括中秋節烤肉。（南市府提供）

    2021/08/09 16:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕再過1個多月就是中秋節了，很多民眾關心中秋節可不可以烤肉？台南市衛生局長許以霖今天表示，未來不可能再像以前那樣了，不戴口罩到處亂跑，不需要防疫的日子已經過去了，未來必須嚴守防疫新生活，包括中秋節烤肉。

    台南市政府今天下午召開防疫記者會，由市長黃偉哲率市府相關局處長首出席。衛生局長許以霖說明，南市自展開COVID-19疫苗接種作業至昨天（8日）止，共接種63萬8772劑次，疫苗劑次涵蓋率34.2％。

    許以霖說，很多市民都在問中秋節可不可以烤肉？未來不可能再像以前那樣了，不戴口罩到處亂跑，不需要防疫的日字已經過去了，未來必須嚴守防疫新生活。

    他說，除了飲食外，外出全程佩戴口罩，確實執行實聯制登記措施，保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人，室外空間至少1米/人，集會活動人數上限室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫，餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

    市長黃偉哲表示，這次父親節，南市自6日到8日3天到台南的人數大約2萬1000多人，這些人來到或是回到台南，然後再回到他們居住的外縣市，希望他們能做好健康管理，也關注家人的健康，如果有身體不適，出現疑似感冒症狀的朋友，能夠馬上做快篩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中秋節還沒到 彰化兩大蛋黃酥名店雙雙喊漲！
    2021/08/02 19:03

    中秋節還沒到 彰化兩大蛋黃酥名店雙雙喊漲！
    騎樓烤肉怕太香！警戒將降級 陳其邁：保持設距有風險仍將禁止
    2021/07/26 20:26

    騎樓烤肉怕太香！警戒將降級 陳其邁：保持設距有風險仍將禁止

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    居家烤肉險釀災！他犯「1錯」讓網友笑翻：食材有檜木香
    2021/07/04 09:58

    居家烤肉險釀災！他犯「1錯」讓網友笑翻：食材有檜木香
    網友跪了！老婆想在客廳烤肉怕油煙 全能老公造出「居家燒烤店」
    2021/07/03 22:21

    網友跪了！老婆想在客廳烤肉怕油煙 全能老公造出「居家燒烤店」

    全新皇家禮炮 威士忌王者聯袂推薦
    臺南市今日熱門
    加稽查美容護膚等行業 黃偉哲：阻斷非法交易的傳播鏈
    2021/08/02 18:34

    加稽查美容護膚等行業 黃偉哲：阻斷非法交易的傳播鏈

    登記高端力挺國產疫苗 南市議長郭信良：說到做到
    2021/08/02 19:02

    登記高端力挺國產疫苗 南市議長郭信良：說到做到

    台南永康地下箱涵工程總算打通 挺過大雨居民鬆口氣
    2021/08/02 19:07

    台南永康地下箱涵工程總算打通 挺過大雨居民鬆口氣

    結合北門鹽業史和東奧 台南「鹹味浪潮」藝術展超有趣
    2021/08/02 19:45

    結合北門鹽業史和東奧 台南「鹹味浪潮」藝術展超有趣

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播