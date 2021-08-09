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    首頁　>　臺南市

    須裝網路遠端監控與廣播系統 台南夾娃娃機店明起營業

    台南市自8月10日起開放自動選物販賣機營業，圖為基本防疫指引。（南市府提供）

    台南市自8月10日起開放自動選物販賣機營業，圖為基本防疫指引。（南市府提供）

    2021/08/09 16:22

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市自動選物販賣機產業（夾娃娃機產業）自明天（10日）起，將放有條件營業。台南市政府今天表示，業者除應遵守中央的防疫指引外，市府要求業者提出防疫計畫經核准才可營業，相關防疫計畫包括必須裝設網路遠端監控及廣播管理系統，未遵守規定者，將予以開罰，最重裁處歇業1週。

    南市經發局長陳凱凌今天表示，台南市8月10日起開放自動選物販賣機營業，開放新措施，包括出入口及總量管制（營業場所需符合每2.25方公尺/人規定），消費者需全程戴口罩、實聯制、保持社交距離，現場需提供體溫量測、酒精消毒及拋棄式手套等設備。機具每4小時、環境每8小時至少潔消毒一次等基本防疫指引。

    陳凱凌表示，由於夾娃娃機店是自動式，沒有專人管理，因此除了基本防疫指引外，市府要求業者必須提出防計畫經核准後才可營業，其中，業者必須裝設網路遠端監控及廣播管理系統，必須提供管理員姓名和電話，且應在有需求時1小時內抵達處理。

    市長黃偉哲表示，夾娃娃機店因沒人在現場，現在中央有限度開放合法營業，南市解封開放營業，市府會依中央指引落實防疫規定嚴格執行查察。

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