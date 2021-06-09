佳里黃昏市場攤商415人快篩均陰性 流動攤販做生意須有陰性證明

台南佳里安西路黃昏市場的周邊攤販，在攤位前展示篩檢陰性證明和實聯制，否則不得營業，給民眾安心購物。（記者楊金城攝）

2021/06/09 20:24

〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里安西路黃昏市場上週傳出案10875女攤販染疫後，台南市衛生局針對佳里攤商執行快篩，3天共篩檢415人皆為陰性，黃昏市場的流動攤販並需要在攤位前展示篩檢陰性證明和QR Code簡訊實聯制才能擺攤做生意，否則不得營業，讓民眾購物安心，但今天人潮比往常少很多。

佳里黃昏市場東側有41攤、西側有15攤，在安西路邊兩側流動攤商更多達約160攤，衛生局上週六起對黃昏市場攤販進行快篩，連佳里中山、光復兩個市場的攤商因擔心，也來排隊快篩，3天快篩415人都是陰性，攤販安心。

而佳里安西路黃昏市場休市3天和清消後，昨天下午復市，但購物人潮少了快一半，佳里公所、南市市場處和警方昨天、今天（9日）連二天前往黃昏市場稽查和宣導。

佳里區長朱雅宏說，黃昏市場的流動攤販均要展示篩檢陰性證明和QR Code實聯制才能擺攤營業，讓消費者安心購物，攤商、消費者並要落實戴口罩、保持社交距離、手部消毒等防疫作為。

市場處和公所稽查後，因有些長輩不會使用簡訊實聯制，發現少數攤商另準備給購物民眾簽署的實名制僅有薄薄的紙張也未押上日期，要求攤商改進。

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佳里安西路黃昏市場的攤販在攤位前展示篩檢陰性證明和實聯制，才能擺攤做生意，也是給購物民眾安心。（記者楊金城攝）

佳里區長朱雅宏（前左二）會同警方、市場處今天下午前往安西路黃昏市場稽查市場和攤販防疫，購物人潮少很多。（記者楊金城攝）

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