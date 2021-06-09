呼籲端午返鄉者主動篩檢！ 台南26大醫事團體聯合聲明

台南市衛生局公告全市擴大篩檢站。（台南市衛生局、台南26個醫事團體提供）

2021/06/09 20:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市包括醫師公會、藥師公會等26大醫事團體，今天發出聯合聲明，請社會大眾珍惜台南醫療量能，返鄉時請主動篩檢，在防疫戰場上，醫事人員長期站在第一線面對疫情，此次端午連假，醫事團體懇請所有返鄉民眾配合台南市衛生局政策，主動到指定地點進行快篩，在篩檢後立即回家自主健康監測，與親友保持安全距離。

26個醫事團體說，籲請所有市民珍惜台南的醫療量能與防疫成果，如果你身邊有表達即將返鄉的親友，請勸導他們最好在原地過節，盡量不要返鄉。如果你的親友有特別理由一定要返回台南，請善意提醒他們，返抵台南後請立即與台南市衛生局聯絡安排篩檢，篩檢不只心安，如果篩檢結果出現意外，也可以立即獲得醫療協助，降低傳染給親友的機會。

聯合聲明說，根據衛福部長陳時中估算，每名確診者將會耗費210萬元社會成本，每出現1名確診，也會對前線醫護造成風險與負擔，請返鄉民眾珍惜自己的健康，在返鄉後主動篩檢；也請在地市民愛護自己親人，鼓勵返鄉親友勇於篩檢，讓我們一起阻斷社區傳播鏈，守護台南的防疫成果。

聯合聲明署名單位：

醫師公會理事長陳相國、診所協會理事長鄭熙騰、牙醫師公會理事長王俊凱、台南市中醫師公會理事長蘇守毅、大台南中醫師公會理事長郭世芳、台南市護理師護士公會理事長張嘉蘋、大台南護理師護士公會理事長劉憶萍、台南市藥師公會理事長吳振名、台南市南瀛藥師公會理事長王英彥。

台南市藥劑生公會理事長呂秀玉、大台南藥劑生公會理事長李年豐、台南市西藥商業同業公會理事長張永安、台南市南瀛西藥商業同業公會理事長謝永文、台南市醫事檢驗師公會理事長王淑貞、台南縣醫事檢驗師公會理事長潘顯堂、醫事放射師公會理事長賴政詩、物理治療師公會理事長劉櫂緯、物理治療生公會理事長官聖棠、職能治療師公會理事長吳鴻順。

驗光師公會理事長王俊欽、驗光生公會理事長吳浩銘、獸醫師公會理事長張瑞峰、營養師公會理事長郭素娥、語言治療師公會理事長郭雅欣、呼吸治療師公會理事長黃梓齊、牙體技術師公會理事長胡明芳。

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台南市府提醒民眾如有身體不適，可到全市14家專責醫院就醫。（台南市衛生局、台南26個醫事團體提供）

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