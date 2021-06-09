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    日本台灣交流協會「鳳梨文」 台灣網友大讚

    日本台灣交流協會今天貼文台日友誼，盛讚台南鳳梨熱銷日本。（擷自臉書）

    日本台灣交流協會今天貼文台日友誼，盛讚台南鳳梨熱銷日本。（擷自臉書）

    2021/06/09 23:17

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣鳳梨熱度不減，日本台灣交流協會今（9）日發出1則貼文，盛讚台南鳳梨熱銷日本，日本名店還將推出台灣鳳梨冰淇淋，市長黃偉哲也上線留言感謝，期待下1波的「芒果相戀」。

    因日本仙台市與台南市互為姊妹市，為了表達對台南的支持，特地向台南購買了6.7噸的鳳梨，並於6月2日在當地藤崎百貨辦理販售會。

    日本台灣交流協會今天發出「鳳梨文」，並提到最近日本國內天氣越來越熱，台灣鳳梨熱潮反而越來越升溫，甚至連日本知名冰淇淋連鎖店也開始推出台灣鳳梨口味的冰淇淋。

    官網粉專不忘俏皮說，不知道接下來台灣鳳梨會出現在日本的哪道食物中？「鳳梨柚子拉麵的主意很不錯，清爽的湯頭很適合夏天」。

    黃偉哲上線留言說，謝謝日本友人對於台灣鳳梨的喜愛，台南市是有名的水果之都，吃完鳳梨推薦台南當季的愛文芒果，「酸酸甜甜的戀愛滋味肯定讓你想起台南的美好」。

    黃偉哲也不忘提到即將到來的芒果產季，期待與仙台市的好朋友們分享台南的愛文芒果。

    這篇鳳梨文獲得熱烈迴響，網友感謝日本，期待早點再訪仙台；台灣鳳梨品質世界第1，外銷日本絕不會漏氣。

    更有網友出點子，「軍艦壽司放鳳梨如何」、「蔭鳳梨可以替代梅乾當御飯糰的核心嗎」、「鳳梨搭配和風柚子醬油，做成夏天流水麵的醬汁如何」，意外成了美食版交流。

    日本台灣交流協會今天貼文盛讚台南鳳梨熱銷日本。台南市長黃偉哲留言表達感謝。（擷自臉書）

    日本台灣交流協會今天貼文盛讚台南鳳梨熱銷日本。台南市長黃偉哲留言表達感謝。（擷自臉書）

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