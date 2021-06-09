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    虛驚一場！南科4移工快篩陽性 PCR全陰性

    南科快篩站今正式啟動，上午篩出4名移工陽性，後經PCR檢測證實為陰性，虛驚一場。（衛生局提供）

    南科快篩站今正式啟動，上午篩出4名移工陽性，後經PCR檢測證實為陰性，虛驚一場。（衛生局提供）

    2021/06/09 17:22

    〔記者王姝琇／台南報導〕苗栗電子大廠爆發群聚感染，南部科學園區緊急建置篩檢站，今天正式啟動。台南市政府表示，透過擴大量能的「南科抗原快篩站」，預計每日可達1500人次篩檢量，遏阻與避免傳播鏈擴大。今天上午南科部分快篩300人，有4人出現陽性反應，經PCR檢測全數皆為陰性，虛驚一場。下午時段則依原定規劃持續快篩500人。

    「南科抗原快篩站」由永康奇美醫院、市立安南醫院、柳營奇美醫院、台南新樓醫院、衛生福利部台南醫院、衛生福利部新營醫院，以及衛生福利部胸腔病院醫事人員支援，並規劃7處篩檢站，提供企業移工、員工就近篩檢。

    市長黃偉哲表示，由於移工朋友都集體住宿，市府特別關心他們，開設了快篩站，檢測量最高單日能有1500人，可儘速達到南科廠商需求。

    衛生局長許以霖表示，若快篩陽性，將由現場支援醫院立刻進行PCR採檢，後由企業提供專車，送至預先規劃的隔離安置場所，1人1室，等待核酸檢測報告，不可擅自離開，且遵守防疫相關規定，杜絕病毒傳播進入社區。

    許以霖說，快篩因有偽陽性可能，都會立刻進行PCR採檢，今天上午300名當中就有4名移工快篩呈陽性，初估是偽陽性的可能性高。稍早也確認，經PCR檢測後，全數皆為陰性。

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