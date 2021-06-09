台南全面查察移工宿舍 黃偉哲要求確實做好防疫措施

台南全面查察移工宿舍，市長黃偉哲要求確實做好防疫措。（記者王姝琇翻攝）

2021/06/09 16:40

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今日召開防疫記者會，市長黃偉哲針對移工防疫措施進行報告，有鑑於近日苗栗電子廠爆發移工群聚疫情，為免移工宿舍產生群聚感染，勞工局針對台南市移工宿舍全面進行查察，對於各廠家也提出改善建議與措施，希望能防患於未然。

黃偉哲表示，移工朋友多採取集中住宿，台南市所有移工宿舍全面加強稽查及防疫宣導，避免因為集中住宿而造成病毒蔓延，要全力提供移工一個安全健康的環境，若是聯合抽檢有廠家未符合規定，也會請勞工局盡速輔導改善。

勞工局表示，昨日已全部完成100人以上的宿舍查察，50人以上的今日已完成，主要問題在於分流的部分未盡落實、以及沒有1人1室的隔離空間，勞動部將針對移工隔離、宿舍降載做部分補貼，隔離宿舍1人1室的部分，預計補助每位移工1000元；若是宿舍的人數降載，將朝房間數計算，補貼金額仍未定。

勞工局長王鑫基表示，有些事業單位的防疫措施相當優良，其他單位可以參考借鏡，如建置防疫E系統，於上班刷卡時與量測體溫同步完成，阻絕風險於單位之外；建構代買制度，減少移工外出採買之風險；設有專屬隔離套房，於發燒之疑似個案先予隔離，杜絕疑似個案導致疫情擴散之風險；加強溝通配合防疫，與移工積極溝通與說明，並全面禁止移工外出，強調防疫之個人義務。

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未盡完善的部分，在於工作場域、住宿空間未落實分流；防疫資訊未即時更新提供；未落實TOCC機制，確實詢問記錄移工接觸史等資訊；以及沒有足夠空間供移工隔離時使用，會繼續加強輔導改善。

勞工局已行文鼓勵企業自主快篩，後續查察時也將持續提醒雇主落實移工分流管理；並提供最新防疫多國語言海報一併向移工加強宣導防疫資訊；督促雇主應多方協助移工，並宣導端午連假盡量避免外出，勞工局將持續編製多國語言防疫宣導資訊，於Line加強宣導，勞工局網站亦建置多國語言防疫宣導專區。

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