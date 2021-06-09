台南+1！「北孫南送」嬤孫皆確診 8月大女嬰列新北個案

台南今天新增1例本土確診案11940，她的孫女也確診列新北案11886，因案11940警覺性高，未有相關疫調足跡。（記者王姝琇翻攝）

2021/06/09 16:26

〔記者王姝琇／台南報導〕中央流行疫情指揮中心今公告，全國新增274例本土個案，其中台南市1例，為50多歲女性案11940，Ct值18，仍具有較高傳染力。

衛生局長許以霖說明，案11940因在北部的親家身體出現不適，5月22日與丈夫開車前往新北市，將8個月大的孫女帶回台南照顧，但5月29日與孫女同住的外祖母在新北市確診（案7610），案11940則於6月6日開始出現咳嗽等症況，7日自行前往診所，經轉介至醫院進行採檢，8日確診，同日孫女也經匡列採檢確診（列為新北案11886）。

市長黃偉哲強調，台南已有數個案例都是因接觸外縣市親友而感染，這個新增個案也不例外，就是令人擔憂的「北孫南送」問題，由於先前個案已知北部親家身體不適，因擔心特地驅車到新北接回8個月大孫女，最後3人都確診。

許以霖補充說明，祖孫兩人現在都在台南市醫院就診，狀況良好，匡列5位接觸者，而小孩的父母已採檢PCR皆為陰性，目前於新北土城居家隔離中。足跡部分因案11940一開始便有警覺心，除帶孫女至醫院就診並，未出門，三餐則由同事購買放置戶外，故無外出足跡。

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