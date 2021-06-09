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    南科快篩站啟用以移工為主 黃偉哲：兼顧本國員工健康

    南科抗原快篩站啟用，市長黃偉哲視察。（記者吳俊鋒攝）

    南科抗原快篩站啟用，市長黃偉哲視察。（記者吳俊鋒攝）

    2021/06/09 14:00

    ［記者吳俊鋒／台南報導］苗栗知名電子公司爆發群聚染疫事件，台南科學園區緊急設置大型「抗原快篩站」，今天正式啟用，檢測對象初步以外籍移工為主，全力做好防堵，市長黃偉哲視察強調，此舉也在確保本國員工的健康，讓重要產業可以持續地順利運作。

    除了移工之外，也優先篩檢曾到雙北、苗栗等高風險地區者，及雇用移工的事業單位，阻絕與避免傳播鏈的擴大。

    黃偉哲表示，由於移工朋友都集體住宿，市政府特別關心他們，開設了快篩站，檢測量最高單日能有1500人，可儘速達到南科廠商的需求。

    黃偉哲指出，透過篩檢，照顧外籍移工與本國員工的健康，另外一方面，也能夠讓台灣經濟命脈重中之重的科技產業，順利地持續營運。

    市政府與南科管理局合作，包含硬體調度、醫事人力協助等，儘速完成快篩站的設置，園區廠商若有需求，可預約申請，需先提供受檢名冊，再安排並通知到場的日期。

    若快篩為陽性，將由現場支援醫院立刻進行PCR採檢，後由企業提供專車，送至預先規劃的隔離安置場所，1人1室，等待核酸檢測報告，不可以擅自離開，且遵守防疫相關規定，杜絕病毒傳播進入社區。

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    南科抗原快篩站啟用，市長黃偉哲視察。（記者吳俊鋒攝）

    南科抗原快篩站啟用，市長黃偉哲視察。（記者吳俊鋒攝）

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