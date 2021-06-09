移工和市場管理仍是防疫重點 專家籲勿跨縣市移動

台南市政府今天召開一級指揮中心防疫會議，持續滾動檢討防疫作為。（台南市政府提供）

2021/06/09 13:35

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今（9日）召開一級指揮中心防疫會議，持續滾動檢討防疫作為，並邀南區傳染病防治醫療網指揮官莊銀清視訊與會。莊銀清提醒，「外籍移工」和「市場管理」仍是重點工作，而南北移動將大幅提高染疫風險；市府呼應專家說法並強調，防疫工作會繼續深入里鄰關懷和家戶聯防，呼籲民眾盡量勿跨縣市移動。

防疫會議中提及，勞工局已積極查察移工宿舍並進行相關管制作為，而南科篩檢站今天上午正式啟用，後續若有相關企業快篩等申請，衛生局也會全力協助南科管理局，而南市所轄其他工業區或私人廠區若有相關需求，也請衛生局留意並協助。

衛生局長許以霖指出，從目前台南幾例確診個案來看，有患者出現COVID-19的不適症狀卻輕忽而前往診所治療，衛生局為此已全面再跟基層診所提醒，請基層診所面對所有患者都不能掉以輕心，而患者或家屬更不可隱匿病情，需據實陳述。

會中教育局則報告延長停課至7/2的教育相關配套措施，教育局長鄭新輝表示，台南市國中小公版直播課程累計點閱已逾602萬人次，接下來會啟動加強學生暑期安全提醒，包括「網路自我保護」、「網路成癮防治」和「水域安全」等，而親師生之間的訊息聯繫網路，也已順暢建立。

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