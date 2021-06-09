國民黨疑國產疫苗不能被各國承認 要求黃偉哲自買疫苗救市民

南市議會國民黨團要求台南市長黃偉哲動用第二預備金買疫苗自救。（南市議會國民黨團提供）

2021/06/09 13:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天質疑打國產疫苗，出的了國嗎？世界各國承認嗎？並舉南投等縣市首長買疫苗自救為例，要求台南市長黃偉哲動用第二預備金買疫苗救市民。

南市國民黨團表示，近來接獲要打國際認證疫苗、要紓困的陳情電話，如滾雪球般湧入國民黨團，黨團要求民進黨中央正視民怨，編預算要打國產疫苗，用的是沒有通過國際認證的疫苗，國人打完國產疫苗，可以出國經商、讀書、交流和旅遊嗎？請民進黨不要鎖國自嗨，要求黃偉哲市長動用緊急第二預備金買國際認證疫苗救市民。

南市民進黨團則表示，國民黨怎麼未卜先知就知道國產疫苗國際不會認證？不需要故意唱衰台灣國產疫苗。

國民黨議員方一峰說，每天接到民眾陳情要打疫苗，心裡真的非常難過，他們這個沿海地區的鄉親很多都是死忠民進黨支持者，他們說真的搞不懂這個政府究竟在做什麼？看看南投等縣市首長都展開積極的自救行動，黃偉哲市長責無旁貸，應動用第二預備金台南市自己買疫苗自救，台南市應開第一槍。

南市民進黨團發言人呂維胤表示，國民黨唱衰台灣國產疫苗，實在是令人遺憾！疫苗被認為是國安戰略武器，許多國家像韓國、日本都努力研發自國生產疫苗，雖然台灣國產疫苗尚還要經過解盲、若成功後申請EUA等程序，怎麼未卜先知就知道國際不會認證？不需要故意唱衰台灣國產疫苗。

他表示，南市很多防疫措施都跑在雙北前面，表現在台灣可以說是優等生，我們的敵人是病毒，而病毒和疫情的處理，應該是團結一致的配合中央疫情指揮中心。

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