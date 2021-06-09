鼓勵獎金「通報」惹議 南市府將修正宣傳用詞避免誤解

端午返鄉恐帶來另一波疫情傳播鏈危機，地方政府祭出各項措施嚴陣以待。（記者洪瑞琴攝）

2021/06/09 12:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應端午連假返鄉人潮，台南市政府祭出有獎金鼓勵的「家戶聯防」 措施，引發人權團體質疑，要求市長黃偉哲收回。對此，南市政府發言人田玲瑚今（9）日表示，此措施主要是鼓勵區里間相互關懷，使用「通報」一詞惹爭議，市府幕僚會修正宣傳上的用字遣詞，以避免外界誤解。

田玲瑚表示，台南目前本土確診案例數36人，追蹤其傳播鏈皆是與外縣市移動者接觸，例如白河傳播鏈中，1位移動者導致確診者高達8人，市府透過「退車票送200元」及「家戶聯防」兩大措施，希望能大幅降低移動者，阻斷任何可能的傳播鏈。

田玲瑚強調，外界對於「家戶聯防」措施的誤解，主要是因為用字遣詞造成的誤會，不是惡意通報，而是善意關懷，主動提醒我們的親人、 鄰居與朋友返鄉後可前往篩檢，篩檢是鼓勵性質非強迫。

其他縣市先前案例中，有家族12人確診，傳播鏈透過喜宴、歌唱班成員直接或間造成112人染疫，起因是外縣市移動；另有隱匿疫調，造成700人被匡列，隱匿者也被罰30萬的事件，1位外縣市移動者，可能造成的傳播鏈影響層面有多大。

此外，台北北投區發生一家4口3死命案，唯一存活的女兒經快篩後呈陽性反應，其他3人PCR檢測亦確定陽性，此案例令人非常遺憾。該案發生同1天，彰化有機警村民見鄰居洗家具，多問了幾句，找到確診病例，及時阻斷一條傳播鏈。這些案例，顯見「家戶聯防」、彼此關懷的重要性。

田玲瑚指出，疫情造成人與人拉開距離、但心與心的距離可更加緊密，獎金設置的目的非「檢舉獎金 」，而是給鄰里長一些鼓勵，期許平常熱心的鄰里長們在防疫期間更加努力，守護居民健康也守護社區。

市府也呼籲民眾，端午連假期間，留在原居住地勿移動，若仍須回台南，6月11日至14日返鄉旅客主動前往篩檢，主要篩檢地點有南區松柏育樂中心篩檢站、永康區衛生所、新化體育場篩檢站、新營醫院等地，保護自己也保護家人。

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南市呼籲旅外民眾端午假期勿返鄉。（記者洪瑞琴翻攝）

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