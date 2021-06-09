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    急難紓困難顧到現實 台南社會局將向中央反映

    台南市府紓困專線供民眾查詢。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市府紓困專線供民眾查詢。（記者洪瑞琴翻攝）

    2021/06/09 10:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕現時疫情下，有一種苦叫「看得到、吃不到」！政府補助急難紓困對象中，以108年度所得為資格門檻，但有些民眾從事仲介業務收入不穩定，「前年有業績可活，今年慘淡沒得過」，領不到急難紓困，台南市社會局表示，接獲不少這類窘境陳情，將向中央反映問題，以期照顧更多有需求民眾。

    各類申請急難紓困資格中，108年度個人各類所得總額未達40萬8千元者即可申請；還有依戶籍內全部人口存款及收入總額，計算平均每人每月生活費，未逾今年當地每人每月生活費2倍。

    政府為了照顧百姓，簡化加速審核作業，去（2020）年符合資格者，這次免再申請，政府主動勾稽比對；而去年未符合資格者，亦不需再提申請，將查調去年申請資料重新比對內審，若符合將列冊發給。

    從事房仲業的陳小姐表示，房仲業收入不穩定，心想還過得去就把資源留給有需求的人，去年並未提出申請，而且她誠實納稅，108年度所得超過40萬8千元，反觀其他同事的朋友業績做得不錯，因為沒有個人報稅，去年領到紓困金，今年也可領到，「奉公守法納稅的人，不符補助資格，沒報稅的人就符合資格」，實在很不公平。

    陳小姐興歎說，今年疫情影響下，收入減少是眼前實際困境，可是政府將108年度所得拿來當作今年補助門檻，無法兼顧到目前現實有困難的人。

    南市社會局表示，政府因應疫情急難紓困原則大致與去年相同，主要是為了從速從簡幫助民眾，由於現行財稅申報機制就是「今年申報去年的所得」，包括低收申辦作業也是如此，所以回推3年時序，才會以108年度資料為憑。

    社會局表示，將向中央反映，尋求有無其他可行機制，照顧到今年生活困虞卻受108年度所得的資格限制；社會局同時建議民眾，若去年未曾申領補助，可在線上登錄新申請案（至7月5日止），先有申請留檔，以利保障自己的權益。

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    政府各類紓困補助對象與申請資格。（記者洪瑞琴翻攝）

    政府各類紓困補助對象與申請資格。（記者洪瑞琴翻攝）

    政府各類紓困補助對象與申請資格。（記者洪瑞琴翻攝）

    政府各類紓困補助對象與申請資格。（記者洪瑞琴翻攝）

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