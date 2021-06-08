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    南警查獲6移工群聚驚見1人發燒 全副武裝送快篩

    南市四分局警方將發燒越南移工（前中）送快篩。（民眾提供）

    南市四分局警方將發燒越南移工（前中）送快篩。（民眾提供）

    2021/06/08 18:38

    〔記者王俊忠／台南報導〕北部地區爆發外籍移工群聚感染，台南市警四分局組成專案小組，昨晚（7日）全面清查轄區移工易群聚處所，發現5男1女共6名移聚群聚，兩人是逃逸移工，其中1人自稱感冒，警方量出他發燒超過38度，立即啟動防疫機制，深夜緊急送醫快，同時並移送移民署處理。

    發燒越南移工今天（8）凌晨快篩結果是陰性，讓警方稍微鬆一口氣；PCR檢測則還在等結果出爐。

    警方在曾遭檢舉的安平區安平路370巷某處所，發現6名移工疑似群聚，6人都向外事警員聲稱才剛來這裡，警方聯繫移工負責人都未能出面，無法確認是否為實際居住者，全案先予以稽查開單、移請衛生局參考裁處。

    檢視身分過程中，警方查出2名逃逸移工，其中1人自稱有感冒，疑似有發燒症狀，警方一量，體溫超過38度，專案稽查小組緊急啟動防疫機制，隔離與穿戴防護裝備。警方聯繫移民署專勤隊，將發燒移工先送往麻豆新樓醫院快篩，再辦理交接程序，2名逃逸移工都移交專勤隊處置。

    台南市警四分局長甘炎民說，市長黃偉哲已通令台南地區要加強移工防疫宣導與稽查，請民眾遇有發現周遭疑似有移工群聚或未戴口罩等違規情事，請速撥110電話與警方聯繫，一起做好防疫。

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    台南市四分局警方在安平區發現6名越南移工群聚。（民眾提供）

    台南市四分局警方在安平區發現6名越南移工群聚。（民眾提供）

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