台南+1本土「2採轉陽」 另公布市府新聞處員工弟足跡

台南案11615、桃園案11063足跡圖。（記者王姝琇翻攝）

2021/06/08 16:35

〔記者王姝琇／台南報導〕中央流行疫情指揮中心今公布，全國新增219例本土個案，其中1例為台南案11615，為日前公布的案11100的同住妻子。個案曾於4日前往醫院採檢陰性，隔天因丈夫確診開始居家隔離，期間出現不適，衛生局再度安排採檢，昨日確診。衛生局強調，個案因隔離中足跡相對單純，且有明確傳染源。

衛生局今也公布桃園確診個案11603曾涉足台南相關足跡，此人因為台南市政府新聞處員工胞弟，格外受人關注。案11603於5月28至30日自桃園返回台南，足跡包括28日搭高鐵0669車次（第11車廂）抵達台南後，轉乘接駁車前往小西門站下車；30日再坐高鐵0838車次（第3車廂）返回桃園。

另外，案11603曾去過南區鴨霸當歸鴨、三人行飲料店等地，涉足地點都已完成清消，並匡列5位同住家人。衛生局表示，匡列者均已接受採檢，結果為陰性。

市長黃偉哲表示，這就是為何在這段敏感時間，不斷呼籲大家減少移動的原因，尤其正值疫情高峰期，南來北往容易不小心造成感染，請民眾還是宅在家比較好，任意流動可能會造成不確知的因素感染，希望接下來端午假期，大家小心為宜，並再次呼籲市民，端午期間若有北上，或有親朋好友從北部南下的計畫，建議去退票，會有獎勵金。若有北部南下到台南的朋友，建議宅在家，或是去做個快篩，自己心安家人也心安。

衛生局長許以霖則提醒，民眾應詳實告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。違者依傳染病防治法第69條第1項第1款之規定，可處1萬元以上、15萬元以下罰鍰。迅速及確實提供疫調資訊，可有效防止疫情擴散，也能保護家人朋友減少感染風險。

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