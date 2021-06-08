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    台南市祭「家戶聯防」檢舉獎金 台權會籲黃偉哲立刻收回

    台南市長黃偉哲祭出「家戶聯防」檢舉獎金措施，鼓勵民眾舉報從北部返鄉親友，台灣人權促進會表達嚴正反對。（資料照）

    台南市長黃偉哲祭出「家戶聯防」檢舉獎金措施，鼓勵民眾舉報從北部返鄉親友，台灣人權促進會表達嚴正反對。（資料照）

    2021/06/08 10:17

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，為因應端午連假返鄉人潮，台南市長黃偉哲祭出「家戶聯防」檢舉獎金措施，鼓勵民眾舉報從北部返鄉親友。台灣人權促進會今日發聲明表達「嚴正反對」，砲轟台南市長應立即收回這項仿效威權黨國作為的檢舉獎金措施。

    對此，黃偉哲之前強調，是鼓勵篩檢，非強制，不是獵巫，也無「巫」可獵。黃偉哲表示，端午連假民眾可能會大規模南返，很多中南部縣市首長都「挫咧等」，很多市民也都憂心忡忡，現在返鄉過節帶來的可能不是喜悅，而是驚懼和驚慌。南返者通報篩檢政策，是鼓勵性質，幾經思索考量後，在政策利大於弊的情況下才做出的決定。

    台權會表示，台灣過去一年能將COVID-19疫情，維持長時間零本土感染，關鍵在於有相對成熟的公民社會、能被問責的政府機關，且除了各種個資隱私與監控的措施有人權疑慮外，政府在各種防疫資訊與政策，大致都願對公眾公開透明，因此官民還維持起碼的互信關係，才有所謂「防疫國家隊」共同抗疫。

    台權會指出，儘管當前因疫情升溫進入全國三級警戒，但能讓台灣脫離三級甚至穩定回歸日常生活的關鍵，絕對是上述的透明、問責與信任，任何容易製造恐慌、猜疑、甚至獵巫的措施，都是不利防疫，甚至是加速疫情的溫床。

    台權會批評，籲台南市長黃偉哲立即收回「家戶聯防」這種仿效威權黨國作為的檢舉獎金措施，應該考驗的不是市民的「人心」，而是是否願意做實事的政府首長。

    台權會批評，依照黃市長「家戶聯防」對象應是尚未確診的人民，而不是不願意配合傳染病防治的確診者，黃偉哲在回應媒體時將兩者混淆，試圖製造端午節期間移動的人民是潛在的、應該被開罰的確診者，實在是非常不利疫情的作法。

    事實上，「傳染病防治法」的治理架構，仍應回歸中央政府在各項傳染病防治的「監督、指揮、輔導及考核」，當中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施根本沒有「家戶聯防」這種荒腔走板的措施時。

    台權會呼籲，應該依法回歸「傳染病防治法」架構，好好落實中央政府的指揮與監督即可，不必在此時祭出無益於防疫，也不利於施政的負面聲量。

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